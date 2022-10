Caso riaperto dopo la conferenza di Inzaghi: “Vuole essere esonerato”

Nuove polemiche esplose questo pomeriggio in seguito alle parole pronunciate dal tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida con il Barcellona

Dopo l’ultima disfatta ottenuta in casa contro la Roma, ricomincia di nuovo da San Siro il percorso europeo dell’Inter. La formazione di Simone Inzaghi sino a questo momento ha raccolto una vittoria con il Viktoria Plzen ed un pareggio contro il Bayern Monaco nei primi due precedenti di Champions League.

Domani, invece, di fronte ci sarà il nuovo e temibile Barcellona di Xavi, tornato leader della Liga dopo 836 giorni dall’ultima volta. Grazie al pareggio ottenuto ieri sera dal Real Madrid al Santiago Bernabeu contro l’Osasuna, i blaugrana si ritrovano attualmente a pari punti a quota 19 insieme ai ‘blancos’ di Carlo Ancelotti. Insomma, una formazione sicuramente attrezzata per mettere in difficoltà l’Inter.

Nonostante le numerose assenze del reparto arretrato legate agli infortuni di Koundé, Aruajo e Bellerin, è in avanti che la squadra catalana mette paura. Riflettori puntati su Robert Lewandowski, capocannoniere in Liga dopo le 9 reti siglate in questo avvio di stagione e già a quota 3 marcature in Champions League. A marcarlo, come anticipato da Inzaghi in conferenza stampa, dovrebbe tornare in mezzo alla difesa dal 1′ de Vrij al posto di Acerbi.

Calciomercato Inter, Inzaghi attaccato per l’alternanza in porta: “Situazione imbarazzante”

Dopo le parole pronunciate questo pomeriggio in conferenza stampa, l’allenatore interista è tornato nel mirino della critica. Ai tifosi nerazzurri non è infatti piaciuto il passaggio di Inzaghi sull’alternanza in porta da domani sino al termine della stagione. Contro il Barcellona verrà infatti riconfermato Onana, designato a tutti gli effetti come estremo difensore nerazzurro titolare in Champions League.

Lo stesso allenatore ha però spiegato che, per quanto riguarda la gestione dei due portieri, dal prossimo match tornerà a valutare i due contendenti “di partita in partita”. Una dichiarazione che non è piaciuta e che è stata commentata sui social duramente da parte dei tifosi interisti con reazioni di questo calibro: “Vabbè allora vuoi proprio farti esonerare. Molti problemi dell’Inter iniziano per la sua testardaggine”.

