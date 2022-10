Volano Sassuolo e Monza, pareggio tra Lecce e Cremonese: sprofonda Giampaolo

Terminate le gare delle 15: il Sassuolo travolge la Salernitana, la Sampdoria sprofonda contro il Monza e pareggio in Lecce-Cremonese

Gol e spettacolo nelle gare delle 15 dell’ottavo turno di Serie A. Risultato a sorpresa al ‘Mapei Stadium’, non tanto per la vittoria del Sassuolo, ma per la portata della sconfitta subita dalla Salernitana. Pesante tracollo anche per la Sampdoria, sempre più sola in fondo alla classifica.

Due partite e due vittorie per Raffaele Palladino sulla panchina del Monza: secondo successo consecutivo e, ancora una volta, rete inviolata per la sua compagine. A ‘Marassi’ si complica ancora di più la situazione della Sampdoria, con i brianzoli che tornano a casa con un successo per 3 a 0. La posizione di Giampaolo si fa critica, con l’esonero sempre più probabile. Grande vittoria anche per il Sassuolo, che rifila cinque reti alla Salernitana e raggiunge addirittura l’Inter a 12 punti in classifica. Lo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese, invece, termina con un pareggio per 1-1: un risultato che serve poco ad entrambe, ma che evita una possibile crisi.

RISULTATI, TABELLINI E CLASSIFICA

Sassuolo-Salernitana 5-0: 12′ Lauriente, 39′ rig. Pinamonti, 53′ Thorstvedt, 77′ Harraoui, 92′ Antiste

Sampdoria-Monza 0-3: 11′ Pessina, 67′ Caprari, 95′ Sensi

Lecce-Cremonese 1-1: 19′ rig. Ciofani (C), 42′ rig. Strefezza (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta*, Lazio e Milan 17, Udinese* e Roma 16, Inter e Sassuolo 12, Juventus* 10, Torino 10, Fiorentina* 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli, Lecce e Monza 7 Bologna* 6, Verona* 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.

*una partita in meno