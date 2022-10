Crisi Inter, Inzaghi è in buona compagnia: “Bisogna licenziarli”

Il tecnico nerazzurro non è l’unico a finire sul banco degli imputati per il pessimo inizio di stagione di Handanovic e compagni

La crisi dell’Inter non può che essere l’argomento principe di queste ore. Sui social spopola l’#InzaghiOut ma, a onor del vero, non sono poche nemmeno le critiche nei confronti di Steven Zhang e della società.

Tra le tante, al presidente e alla dirigenza (Marotta e Ausilio hanno gestito male la trattativa per il rinnovo) viene anche imputata la colpa (grave) di aver perso a zero Ivan Perisic, un giocatore che l’anno passato ha letteralmente fatto la differenza e che alla squadra, specie in questo momento, sta mancando moltissimo. Ecco alcuni – dei molti – tweet raccolti dalla redazione di Calciomercato.it:

Perisic rappresentava la metà delle nostre risalite palla al piede e Gosens non è quel tipo di giocatore, ma nemmeno Dumfries lo è, infatti l’Inter si ritrova senza grandi sbocchi di gioco sui quinti che hanno bisogno di essere innescati e non sono partecipativi al gioco. — Bili (@IMBili_) October 2, 2022

Devo fare pubblica ammenda: avevo sottovalutato troppo l’addio di Perisic. — Il Cinico 🔮 (@Sanfra1407) October 1, 2022

Io penso che bisognerebbe licenziare Marotta e Ausilio: per prendere Lukaku si sono giocati Dybala. Uno tra Skriniar e Bastoni era sacrificabile. Perisic assolutamente da tenere. #InterRoma — Burgo (@Burgomastro) October 1, 2022

Non abbiamo preso Dybala e Bremer per non cedere Skriniar a 60 mln. Vendiamo Skriniar a 30 mln dopo 3 mesi. Abbiamo strapagato il bidone tedesco per perdere Perisic a 0 esauriti i fondi per rinnovare dimarco e handnanovic La guida di Marotta è lungimirante, sicura e vincente — NackindongZhang (@NackaSkoglund89) September 27, 2022

Non esiste più la “sinistra” da quando se n’è andato Ivan Perisic. — Bando (@bando10_) September 25, 2022

Senza Perisic e centrale di difesa siamo a livello di chi lotta eor le prime 4 forse — effy (@idrocarburIover) October 1, 2022

Perisic titolare nel campionato più competitivo contro l’arsenal, mi assicuravano fosse finito che avesse overperformato😂 meglio el panser https://t.co/Q43TtudonO — effy (@idrocarburIover) October 1, 2022