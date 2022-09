Cessione Inter, arrivano 100 milioni

Arrivano importanti novità riguardo la proprietà dell’Inter: la decisione di Steven Zhang ora è drastica e avrà effetti immediati

Il momento in casa Inter non è dei migliori: i risultati sul rettangolo verde faticano ad arrivare ed intorno alla proprietà continuano a rincorrersi le voci di una cessione. Non è un mistero, infatti, che la famiglia Zhang abbia dato mandato a ‘Goldman Sachs’ di cercare un acquirente per il club meneghino. Oggi è previsto il CdA e, in questo senso, sono attese importanti novità.

Nonostante la crisi di risultati, Simone Inzaghi non è mai stato a rischio esonero in questo inizio di stagione, come espresso a chiare lettere da Marotta. Una decisione che potrà dare i suoi frutti nei prossimi mesi, dando sicurezza e quella fiducia necessaria al tecnico romagnolo per raddrizzare la stagione. Intanto, la giornata di oggi sarà foriera di grosse novità, che verranno comunicate all’interno del Consiglio di amministrazione in programma in data odierna.

Calciomercato Inter, Zhang rilancia | Aumento di capitale di 100 milioni

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Steven Zhang comunicherà al CdA un aumento di capitale di 100 milioni. Una presa di posizione molto forte, che rilancia la proprietà e mette le cose in chiaro: la società è in grande crescita a livello di bilancio, con un trend più che positivo negli ultimi anni. Questa ulteriore ricapitalizzazione consegna nuova linfa a Suning, che anche in ottica cessione del club potrà avere pretese più alte.

Il nuovo aumento di capitale avrà un significato importante anche per Marotta ed Inzaghi. Il primo potrà operare con maggiore sicurezza sui piani futuri per il club nerazzurro, il secondo avrà maggiore solidità anche a livello di fiducia. Una mossa che impatterà anche sul calciomercato dell’Inter: tutti i club interessati ai giocatori del ‘Biscione’ dovranno mettere mano al portafogli con generosità. L’Inter non sarà, quindi, una bottega delle grandi occasioni, ma piuttosto una boutique di lusso. Giocatori come Lautaro, Bastoni, Barella, Brozovic e gli altri si muoveranno solamente d’innanzi ad un’offerta irrinunciabile. Insomma, in un momento delicato Zhang non lascia e rilancia con forza la propria gestione.