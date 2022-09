Tegola pesante, salta Inter-Barcellona e rischia il Mondiale

Brutta tegola che arriva dalle Nazionali, l’ennesima: il giocatore oltre a saltare Inter-Barcellona rischia di dire addio anche al Mondiale

La pausa per le Nazionali si sta rivelando una vera e propria maledizione peri club. Infatti dagli impegni di questi giorni stanno spuntando molti infortunati. Ne sa qualcosa la Nazionale italiana, che ieri nella vittoria contro l’Inghilterra si è presentata con una formazione molto rimaneggiata proprio a causa degli stop.

Al rientro dalle Nazionali per i club inizierà un periodo di impegni fittissimo tra campionato e coppe europee, fino ad arrivare alla pausa per il Mondiale che porterà all’anno nuovo. In casa Inter in particolare la ripartenza del campionato sarà fondamentale per ribaltare una situazione attualmente difficile sia in Serie A che in Champions League. Proprio per il big match contro il Barcellona arriva una tegola pesante dalle Nazionali. Il difensore rischia di saltare anche il Mondiale.

Araujo KO in Nazionale: salta Inter-Barcellona e anche il Mondiale è a rischio

Il rientro dalle Nazionali sarà preoccupante per molti club. Infatti continuano ad accumularsi gli infortuni e in particolare il Barcellona è una delle squadre più colpite. Oltre al difensore Jules Kounde, infortunatosi con la Nazionale francese, anche Ronald Araujo si è fermato con la Nazionale uruguayana.

Per il francese, come riportato dal comunicato del Barcellona, si tratta di un infortunio al bicipite femorale che lo terrà fuori per circa un mese, e dunque salterà Inter-Barcellona. Per quanto riguarda Araujo invece la situazione sarebbe più grave. Infatti il difensore uruguayano ha riportato l’avulsione del tendine dell’adduttore della coscia destra. Un infortunio grave che secondo quanto riportato da ‘Tv3’, oltre a fargli saltare il match di Champions League contro l’Inter, metterebbe addirittura a rischio la sua partecipazione al Mondiale in Qatar con l’Uruguay. Una dura tegola per Xavi che si ritrova senza due difensori fondamentali per la sua retroguardia in un momento cruciale per la stagione sia in Liga che in Champions League. Dunque le Nazionali sembrano condannare a molti problemi i club ancora una volta durante il proseguo della stagione.