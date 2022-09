Nuovi guai per Pioli: infortunio alla caviglia

La squadra rossonera alle prese con un altro stop. E’ il Ct ad annunciare i problemi fisici del giocatori di Pioli

Sta diventando un vero e proprio incubo la pausa per le Nazionali per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri in serata hanno avuto la bruttissima notizia relativa all’infortunio di Mike Maignan, che starà fuori per circa un mese, saltando partite importanti, contro il Chelsea, per ben due volte, e la Juventus.

La settimana si era aperta con gli stop di Theo Hernandez, che potrebbe ritornare contro i bianconeri, e Davide Calabria. Oggi, poi, è finita l’avventura in Nazionale di Sandro Tonali, che accusa qualche noia muscolare. Il centrocampista dovrebbe esserci già contro l’Empoli, così come il terzino italiano.

Solo nei prossimi giorni capiremo se Divock Origi e Ante Rebic potranno essere a disposizione per la partita contro i toscani. Ma le apprensioni per Stefano Pioli e i tifosi del Milan non finiscono mai. Le ultime notizie negative arrivano dalla Danimarca.

Milan, nuovi guai: le ultime su Kjaer

E’ stato direttamente Kasper Hjulmand, ct dei danesi, ad annunciare problemi fisici per Simon Kjaer: “Ha sentito un leggero dolore alla caviglia, quindi è da valutare. Non lo manderemo a casa adesso – si legge su Sport.tv2 – Siamo appena atterrati (sono tornati dalla trasferta in Croazia). Allo stato attuale, riteniamo che possa rimanere qui”. Le condizioni del difensore verranno valutate nelle prossime ore in vista della sfida contro la Francia.

Il Milan si augura che non sia nulla di grave. Il fatto che non stia facendo ritorno in Italia può essere visto, certamente, come un aspetto positivo. I rossoneri, da sabato prossimo, dalla partita contro l’Empoli, saranno chiamati a giocare ogni tre giorni e servirà l’aiuto di tutti. Perdere altri calciatori diventerebbe davvero pesante.