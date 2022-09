Occhi su Nabian: c’è la Juve dietro l’attaccante che ricorda Lukaku

La Juventus si guarda intorno con particolare attenzione anche al mercato dei giovani talenti: nel mirino Nabian

Due anni fa lo voleva la Juventus e gli aveva messo gli occhi addosso Fabio Paratici. C’era il mondo su Herculano Nabian, il portoghese con origini nella Guinea Bissau, di ruolo punta preferibilmente centrale, e classe 2004. Aveva 16 anni, oggi ne ha 18 e in Italia ci è arrivato proprio questa estate: lo ha preso l’Empoli, che ha fatto l’operazione in prestito con il Vitoria Guimaraes, riservandosi un diritto di riscatto. C’è chi dice che dietro possa esserci ancora il club bianconero o che comunque i toscani, che da sempre hanno una grande tradizione con il loro vivaio, decideranno a giugno prossimo se produrre lo sforzo, valutando quanto mercato avrà saputo costruirsi il ragazzo con le sue prestazioni e i suoi gol in Italia.

Nabian ha esordito in prima squadra con il Vitoria il 26 luglio 2021, disputando l’incontro di Coppa di Lega vinto per 4-1 contro il Leixoes. Due settimane più tardi è arrivato anche il battesimo di Primeira Liga, nell’incontro perso per 0-1 contro la Portimonense. Prima di arrivare in Italia ha aggiunto alle 5 presenze nel campionato scorso portoghese anche una panchina nelle gare di qualificazione alla Conference League che il suo club ha disputato: ci riferiamo al 28 luglio scorso, in casa degli ungheresi della Puskas Academy, gara chiusa sullo 0-0. Nelle nazionali giovanili ha fatto tutta la trafila, partendo dalla Under 15 e arrivando fino alla 19.

Calciomercato Juventus, occhi sul giovanissimo Nabian: il paragone con Lukaku

L’attaccante arrivato all’Empoli ha una struttura fisica importante e per questo viene paragonato a Romelu Lukaku: non è l’altezza che incide (182 centimetri) ma il fatto che sia piantato a terra da una struttura muscolare solida e questo non gli levi però mezzi tecnici e una certa brillantezza, abbinate alla precisione nel tiro che per un attaccante diventa una dote molto preziosa. Calcia con entrambi i piedi pur essendo destro e non si sottrae anche nella soluzione dei calci da fermo.

Due anni fa lo monitoravano anche Real, Bayern, Barcellona, questo alimenta il sospetto che qualche grosso club italiano (la Juve appunto?) abbia mandato avanti società “amiche” con cui poi stipulare un accordo senza dare troppo nell’occhio. Nelle 5 partite del campionato Primavera finora Nabian ha servito 3 assist in occasione delle vittorie con Atalanta e Udinese e del pareggio con il Cagliari. Nel match contro la Juve Buscé, tecnico della squadra giovanile azzurra, lo ha mandato in campo nell’ultima mezzora da attaccante esterno al posto di Fini nel 4-3-3