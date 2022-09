Il rinnovo rossonero non basta: Juve travolta dall’asta europea

Spesso in rotta di collisione sul calciomercato, Juventus e Milan sono al centro di una potenziale asta internazionale

Mancano ancora due settimane allo scontro diretto sul campo, ma la sfida tra Juventus e Milan è già iniziata sul terreno del calciomercato. A caccia di rinforzi giovani in vista delle prossime campagne trasferimenti, le due dirigenze italiane sono destinate ad entrare in rotta di collisione su diversi profili, soprattutto a centrocampo e in attacco. Durante la sosta per le Nazionali, come di consueto, il lavoro per scout e addetti ai lavori aumenta in maniera considerevole, alimentando indiscrezioni e voci di mercato.

Un discorso che vale anche per altri club europei che, ancora una volta, potrebbero sfruttare l’indecisione e la poca lungimiranza italiana per portare a casa uno dei maggiori talenti del calcio brasiliano. Fresco di rinnovo con il Flamengo fino al 2027, Joao Gomes è stato seguito dal Milan in estate. Il club rossonero non riuscì ad affondare il colpo in virtù della richiesta da 11,5 milioni di euro dei brasiliani e molto difficilmente potrà competere ancora per l’acquisto del centrocampista, fatto seguire anche dalla Juve nelle scorse settimane in vista della prossima estate.

Calciomercato Juve e Milan, asta internazionale per Joao Gomes

Il rischio è che sia ormai troppo tardi per le italiane. Il ventunenne di Rio de Janeiro è infatti finito sul taccuino di alcune big di Premier League (Arsenal, Liverpool, Newcastle e Manchester United), che vanno ad aggiungersi al Lione. Le ottime prestazioni fornite con la maglia rubronegra non sono passate inosservate nemmeno in Spagna dove, secondo ‘ESPN’, il Real Madrid sarebbe pronto a recapitare un’offerta vicina ai 30 milioni di euro per il calciatore.

Prodotto del vivaio del Flamengo, Joao Gomes ha già totalizzato 106 presenze in prima squadra, realizzando tre gol e tre assist.