Mbappe affossa Milan e Inter: bis stellare da 150 milioni

Dalla Francia: possibile nuovo ribaltone sul futuro di Mbappe, l’addio al PSG è possibile. Il fuoriclasse francese mette in pericolo Milan e Inter

Non è un mistero il debole del Real Madrid per Kylian Mbappe, a più ripetizioni in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez per consegnare a Carlo Ancelotti una coppia offensiva da sogno col il connazionale Benzema.

Il Paris Saint-Germain ha però resistito agli assalti del club campione d’Europa, rinnovando praticamente in bianco il contratto del fuoriclasse francese che percepisce un ingaggio stellare sotto la Tour Eiffel. Il nuovo accordo scadrà nel 2024, con la possibilità di estenderlo per un’ulteriore stagione. La situazione comunque potrebbe ulteriormente ribaltarsi, se Mbappe decidesse di non prolungare ulteriormente il contratto con i parigini e quindi decidere di lasciare questa volta il PSG per sposare l’avventura madrilena. E in questo scenario, anche il sodalizio dello sceicco El-Khelaifi non chiuderebbe all’addio di Mbappe come scrive in Francia il portale ‘Media Foot’.

Senza un nuovo rinnovo, la prossima estate l’attaccante classe ’98 andrebbe soltanto a un anno dalla scadenza del contratto, con la dirigenza del Paris Saint-Germain che questa volta cercherebbe di incassare una cifra astronomica per poi finanziare il mercato. Questa l’idea del capo dell’area tecnica Campos, pronto così a queste condizioni a privarsi di Mbappe per un assegno stellare. E gli obiettivi del PSG sarebbero abbastanza chiari e punterebbero decisi sui gioielli della nostra Serie A. Non è un mistero infatti il debole dei parigini per Milan Skriniar, con gli assalti di Campos che sono finora falliti nel tentativo di trovare un accordo con l’Inter sulle cifre economiche. I campioni di Francia potrebbero rifarsi sotto già a gennaio, o aspettare il prossimo giugno e strappare a parametro zero l’ex Sampdoria ai nerazzurri se lo slovacco non dovesse rinnovare il contratto.

Calciomercato Milan, minaccia PSG: Leao l’erede di Mbappe

A Skriniar si aggiunge Rafael Leao, nei desideri ormai di tutte le big del panorama internazionale. Il Chelsea si è dimostrata la corteggiatrice più agguerrita per il crack del Milan, che Maldini sta tentando i blindare in rossonero con il rinnovo di contratto. Ai ‘Blues’ si aggiungono il Real Madrid (se dovesse fallire nuovamente l’assalto a Mbappe) e appunto il PSG, proprio per rimpiazzare nell’attacco di Galtier l’ex Monaco e campione del mondo. Campos conosce benissimo Leao visti i trascorsi al Lille e potrebbe convincere Al-Khelaifi a sborsare i 150 milioni di euro della clausola rescissoria del baby lusitano. Inter e Milan sono avvertite: Mbappe potrebbe essere la chiave di volta per un clamoroso ribaltone.