Calciomercato Juventus, cessione Locatelli: destinazione a sorpresa

Manuel Locatelli potrebbe a sorpresa dire addio alla Juventus sul calciomercato. Le ultime parole di Allegri hanno già tracciato la via per il futuro

La Juventus non ha iniziato la stagione come molti si aspettavano, anzi. I bianconeri non riescono ad avere continuità in Serie A e in Champions League è andata anche peggio.

La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, è in fondo alla classifica del girone con zero punti dopo due partite e la cocente sconfitta contro il Benfica in casa nell’ultimo turno che ha fatto molto male all’allenatore, in società e ai tifosi. Ora bisognerà invertire la rotta il prima possibile per fare in modo che la Vecchia Signora centri gli obiettivi sperati a inizio anno e soprattutto perché il tecnico livornese salvi la panchina. Proprio Allegri, nelle ultime ore, ha tirato in ballo anche un calciatore insospettabile tra quelli da cui si aspetta di più e con diverse critiche da parte dei tifosi: si tratta di Manuel Locatelli. Il centrocampista non sta avendo il rendimento atteso: a lui si chiede una maggiore qualità e incisività, semplicemente di fare di più la differenza. L’ha detto chiaramente anche lo stesso Allegri, sottolineando che non sarebbe titolare se la rosa fosse tutta a disposizione. E declassandolo dunque a riserva. Dichiarazioni che, secondo il ‘Corriere della Sera’, potrebbero essere il preludio di un addio se le cose non dovessero cambiare in fretta.

Calciomercato Juventus, addio Locatelli e destinazione a sorpresa

Il messaggio è arrivato forte chiaro: nonostante l’importante investimento da quasi 40 milioni di euro, se Locatelli non dovesse rinascere nei prossimi mesi, per lui si aprirebbero le porte dell’addio. In tal caso, potrebbe spuntare una nuova destinazione a sorpresa che poi sarebbe un ritorno di fiamma. Stiamo parlando dell’Arsenal. I Gunners, infatti, erano stati a lungo sulle tracce del calciatore prima che si chiudesse l’operazione tra Sassuolo e Juventus. Ora il club di Premier League potrebbe tornare improvvisamente alla carica, in vista del prossimo calciomercato estivo per garantirsi un centrocampista sulla carta completo, ma che fino ad ora è riuscito a far vedere il meglio solo a sprazzi con la maglia della Vecchia Signora.