Allegri a ruota libera sulla Juventus: “È il canto del cigno”

L’argomento del giorno è ancora una volta Massimiliano Allegri, con la sua chiacchierata con Sconcerti: ecco le reazioni dei tifosi

Il momento in casa Juventus è delicatissimo: come raccontato anche su Calciomercato.it nei giorni scorsi, la società sta valutando il destino del proprio allenatore. Nella giornata di oggi, attraverso una chiacchierata informale con Mario Sconcerti, Allegri è tornato a parlare.

Una lunga chiacchierata in cui sono emersi diversi temi sulla visione di Max, sia per quanto riguarda la squadra attuale sia sul calcio moderno. Dal centrocampo titolare composto da Rabiot, Paredes e Pogba, con Locatelli primo sostituto, alla Juve virtuale, tante le critiche dei tifosi nei confronti del tecnico livornese. Le voci di un possibile esonero, in tutto questo, non si sono ancora diradate. Uno degli aspetti che non è andato a genio ai tifosi è stata l’incoerenza tra lo “zitti e lavorare” post Benfica e questa uscita pubblica: anche per questo motivo, la conferenza stampa di oggi è ancora più attesa e carica di aspettative. Di seguito alcuni dei (moltissimi) tweet al riguardo:

Non so se sia peggio “ho sempre sbagliato poco” o la parte su Locatelli #Allegri

Ma la #Juventus intesa come dirigenza è contenta di queste interviste? — silvia (@silviyy71) September 17, 2022

Quindi #Locatelli costato 40 mln è riserva. #Rabiot che hanno provato a svendere è titolare inamovibile.

Che anni meravigliosi #Allegri — FabioRussello (@FabioRussello) September 17, 2022

La minestra ha sempre lo stesso sapore. #Allegri — Nick During (@NicoDnt) September 17, 2022

Quindi ricapitoliamo…per un allenatore che prende 9 milioni di euro l’anno non sono importanti gli schemi perché l’importante sono i giocatori??cosi lo so fare anche io l’allenatore!!!#allegriout #allegri — BOTOLO (@botolo46) September 17, 2022

#Allegri è al canto del cigno anche se lui e il suo calcio restano comunque brutti anatroccoli. L’intervista al #Corriere è fuori luogo, in tempi sbagliati e palesemente preoccupante. Come la sua #Juve. E’ ora di cambiare e di cambiarlo — 🌙tic on the grass (@AlmostHeaven15) September 17, 2022

“Ora è il momento di stare zitti e lavorare”.

Meno di 3 giorni dopo rilascia questa intervista-chiaccherata con #Sconcerti.

Tutti la riportano. Ulteriori polemiche. Società dove sei? #Allegri sempre più in confusione anche sotto l’aspetto comunicativo dove un tempo primeggiava. — Maicol Acciai (@MagicMaic_) September 17, 2022

Bisognava stare zitti e lavorare non buttare fango su giocatori e creare alibi da perdenti.#Allegri #Sconcerti — Luca Spadoni (@LucaSpadoni10) September 17, 2022

#Allegri sta rinnegando se stesso,tutto quello che dice nei dopo partita e prima,è stato smentito dalla sua intervista…se la @juventusfc vuole rialzarsi a questo punto c’è solo una strada #MonzaJuve — DragonJ (@j_7ragon) September 17, 2022

Pensa essere Locatelli oggi

Pensa essere la Juve oggi e aver preso #Allegri per creare valore

Giocatore completamente distrutto economicamente e moralmente

Stessa fine faranno Chiesa e Dusan#AllegriOut — Marti 🏳️‍🌈 ⚪⚫ (@Marti__2605) September 17, 2022

Ho sempre apprezzato di #Allegri il fatto di non parlare mai delle assenze, quest’anno sta capitando un po’ troppo spesso. Per carità, mancano i più forti della rosa, ma lo vedo davvero molto confuso anche nella comunicazione, che era il suo piatto forte. Grave. #juventus — Federico Ray Gullo (@Freddy_Ray) September 17, 2022

#Allegri: “A me manca molto #Rabiot, ha tecnica e fisico, sul campo pesa sempre”. Questo non dice tutto ma spiega molto sulla situazione attuale della #Juve. — Manuel Delon (@_MDelon) September 17, 2022