La verità di Allegri: Juve pensata male, manca mezza squadra

Il momento negativo della Juventus continua chiaramente a fare rumore. I bianconeri devono uscire da una situazione di stallo in cui sotto i riflettori ci è finito inevitabilmente Allegri

Il ko in Champions League contro il Benfica ha complicato ulteriormente le cose per la Juventus di Massimiliano Allegri, che vive un momento altamente negativo con un gioco che non decolla e i risultati che non arrivano. Il percorso europeo pare già parzialmente compromesso e necessiterà di una seconda parte stellare della Juve per ribaltare la situazione, mentre in campionato andrà trovata continuità, a partire dagli assenti per infortunio che in questo inizio sono stati troppi.

Di questo e tanto altro si è parlato al ‘Corriere della Sera’ nella chiacchierata tra amici tra lo stesso Massimiliano Allegri e il giornalista Mario Sconcerti da cui sono emersi alcuni dettagli interessanti.

Allegri-Juventus: manca mezza squadra e gli errori sono troppi

Nella chiacchierata sono emerse determinate problematiche evidenziate da Max Allegri: “Sbagliamo passaggi, commettiamo troppi errori tecnici, non contrastiamo, perdiamo il controllo fisico degli avversari. Sono molto dispiaciuto per questa situazione e mi chiedo spesso se ho commesso errori. La prima risposta che mi viene in mente è che la Juve era stata pensata in un altro modo. Abbiamo problemi di spinta sulle fasce laterali. Non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l’intera fascia. Qualcosa manca. Ci fermiamo presto”.

Allegri fa anche mea culpa evidenziando come sia compito suo e ci stiano lavorando ogni giorno, al netto del fatto che però molti errori sono anche di natura tecnica. Una Juventus definita ‘Virtuale‘ al netto del fatto che si definisce “contento del progetto di mercato” ma “i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari, poi vediamo se vanno in difficoltà”.

Tre quindi i punti in particolare che emergono: l’assenza di determinati elementi con una Juve pensata in modo diverso; la quantità di errori; la mancanza di spinta laterale.