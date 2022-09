L’Inter ribalta tutto: tripla scelta improvvisa e sgarbo alla Juve

L’Inter è in cerca di un nuovo esterno sinistro che possa sostituire, nel caso, Robin Gosens. Il casting è tra tre giocatori, uno dei quali interessa anche alla Juventus

A poche settimane dalla chiusura del calciomercato estivo, le domande che si pongono in casa Inter sono rivolte verso l’arrivo di un nuovo terzino sinistro.

Sbarcato a Milano a gennaio dall’Atalanta, Robin Gosens non ha performato come tutti si sarebbero aspettati, soprattutto a causa di continui problemi a livello fisico. Negli ultimi giorni prima del gong, oltretutto, il tedesco era anche dato per partente, cosa che poi è stata smentita sia dai fatti, sia dalle parole dei dirigenti del Bayer Leverkusen. Il fatto, però, che le cose non si siano concretizzate all’epoca, non significa che non possano diventare realtà a gennaio, dopo il Mondiale in Qatar in cui lui potrebbe essere uno dei protagonisti con la maglia della Germania. Tra le certezze: non verrà svenduto e verrà rimpiazzato a dovere. Proprio perché c’è grande attenzione, i nerazzurri hanno già iniziato i casting su un eventuale sostituto che possa dare a mister Simone Inzaghi quello che effettivamente vuole e che ha perso quando è andato via Ivan Perisic, e che non costi troppo. Il primo nome sulla lista, a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, è un profilo che piace molto anche alla Juventus, che ha potuto osservarlo da vicino nella partita di Champions League persa con il Benfica. Ma non è il solo, dicono sempre dal quotidiano sportivo spagnolo.

Inter, laterale sinistro cercasi: piace Grimaldo del Benfica, ma c’è anche Bensebaini

Ecco, tra i giocatori attenzionati c’è sicuramente Alejandro Grimaldo, un gol e tre assist in 12 partite con la maglia dei portoghesi. L’ex Barcellona ha un contratto in scadenza a giugno 2023 con il Benfica, motivo per cui gennaio sarebbe il momento giusto per poter fare affari. Considerato, però, che piace anche alla Juventus, come vi abbiamo riportato anche negli ultimi giorni, si potrebbe virare anche su Ramy Bensebaini, per evitare di restare a bocca asciutta come successo quest’estate con Gleison Bremer. Jordi Alba, invece, pur essendo stato accostato ai nerazzurri proprio il 1 settembre, non è nei radar della Beneamata. E in blaugrana non se la sta passando proprio bene, dato che ha perso il posto da titolare.

L’algerino del Borussia Monclengladbach, invece, anche senza i saldi potrebbe essere perfetto per il gioco dei nerazzurri: con un contratto in scadenza a giugno del 2023, qualora dovesse andare via Gosens già a gennaio potrebbe essere il colpo low cost che potrebbe anche cambiare la stagione di Inzaghi.