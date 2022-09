Cristiano Ronaldo porta 34 milioni: si sblocca il super affare

Tiene sempre banco al Manchester United il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse ex Juve potrebbe cambiare maglia nel mercato invernale

Sono sempre tempi duri per Cristiano Ronaldo, malgrado il primo gol stagionale giovedì nella sfida di Europa League contro lo Sheriff.

CR7 ha messo la sua firma su rigore nella vittoria per 2-0 del Manchester United in Moldavia, però non si placano i malumori del fuoriclasse portoghese per la sua permanenza all’Old Trafford e la mancata partecipazione alla Champions League, la sua competizione, per aggiungere nuovi record al suo palmares e ovviamente puntare alla conquista di un nuovo Pallone d’Oro. Alla fine l’ex Juventus è rimasto a Manchester, dove continuano però gli screzi con la dirigenza e ten Hag.

L’addio di Ronaldo allo United rimane comunque sempre un tema caldo e una possibile partenza potrebbe materializzarsi a gennaio dopo la fine del Mondiale in Qatar. Il fuoriclasse lusitano punta a giocare la Champions e potrebbe farlo nella seconda parte di stagione partendo dagli ottavi di finale, ovviamente in una compagine rimasta in corsa per le fasi a eliminazione diretta della più prestigiosa competizione europea a livello di club. Un eventuale addio di CR7 frutterebbe un prezioso tesoretto ai ‘Red Devils’, pari a 30 milioni di sterline, circa 34 milioni di euro al cambio.

Un assegno – scrive il ‘Sun’ – che si aggiungerebbe ai 70 milioni di sterline (114 milioni di euro) che la dirigenza del Manchester United avrebbe intenzione di stanziare per il mercato invernale e potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di ten Hag, con l’obiettivo di lottare per le posizioni di vertice in Premier League e con il traguardo minimo del ritorno in Champions dopo la retrocessione in Europa League. Nei desideri dell’allenatore olandese resterebbe sempre quel Frankie de Jong, a lungo cercato nell’ultima campagna trasferimenti estiva.

Calciomercato, il Manchester United non molla: Ronaldo chiave per de Jong

Assalto fallito al centrocampista del Barcellona in estate, con le due società che non hanno trovato l’accordo economico per il trasferimento del giocatore in Inghilterra. Anche lo stesso de Jong non era così convinto del cambio di maglia, ma una nuova e allettante offerta economica dello United potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Barça valuterebbe 60-70 milioni di euro il nazionale orange, uno dei possibili sacrificati della dirigenza blaugrana per alleggerire il monte ingaggi della rosa di Xavi. E l’addio di Cristiano Ronaldo, così, potrebbe essere la chiave di volta per l’arrivo di de Jong alla corte di ten Hag, che il tecnico rivorrebbe con sé dopo i fasti all’Ajax.