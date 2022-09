Inter e Roma hanno già deciso: corsa a due per il colpo a zero

Inter e Roma sono state tra le protagoniste dell’ultima sessione di calciomercato. Nerazzurri e giallorossi hanno deciso per il colpo a zero, parte il duello

Il calciomercato, chiuso da due settimane, è ormai un ricordo con le questioni di campo che ora hanno preso il sopravvento e sono sempre più importanti per definire presente e ambizioni delle big italiane.

I pensieri, le trattative e gli intrighi, però, non smettono mai di fermarsi sullo sfondo e disegnano spesso scenari nuovi e inaspettati. Alla fine, sia l’Inter che la Roma non possono lamentarsi di quanto fatto in sede di trattative, nonostante tutte le difficoltà del caso, anche in difesa. Si pensi ai nerazzurri, in particolare: è vero che l’obiettivo Gleison Bremer è svanito, con la Juventus che ha sorpassato la Beneamata al fotofinish e a suon di milioni. La squadra milanese, però, è riuscita a trattenere Milan Skriniar, per cui ora si entra nel vivo per il rinnovo di contratto e ha anche completato il reparto con l’arrivo di Francesco Acerbi, che ha accontentato Simone Inzaghi. C’è un nome, però, circolato a lungo sia per l’Inter che per la Roma, rimasto senza squadra, ma ora le cose potrebbero presto cambiare.

Inter e Roma sono solo un ricordo: sfida a due per Zagadou

Nel corso di un’estate frenetica dal punto di vista delle trattative, vi abbiamo raccontato che il centrale che ha lasciato il Borussia Dortmund è stato offerto sia all’Inter che alla Roma, con tanto di visita dell’agente nella sede dei nerazzurri. Se n’è riparlato anche negli ultimissimi giorni di calciomercato, prima che Marotta chiudesse per Acerbi. Ora sia per i nerazzurri sia per i giallorossi, questo colpo a zero è, però, solo un ricordo. Entrambi i club non hanno intenzione di prendere uno svincolato per rinforzare la loro difesa. Secondo quanto riporta ‘RMC Sport’, invece, sono due squadre attualmente più che interessate a metterlo sotto contratto: si tratta del West Ham, che non ha iniziato bene questa stagione, e dei francesi del Lione. È partito il duello per Zagadou e questa volta non c’entra l’Italia: vedremo chi riuscirà ad avere la meglio.