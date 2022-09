Caos Juve-Salernitana, rivoluzione VAR: si cambia subito

Quanto successo in Juventus-Salernitana rischia di impattare su tutta la Serie A: ora la Lega valuta di cambiare il VAR

Di Juventus-Salernitana se ne parlerà ancora a lungo, perché quanto successo nella sfida dell’Allianz Stadium rischia di impattare sul campionato: la Lega, infatti, sta valutando di inserire dei cambiamenti nel VAR.

Attenzione a quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane in Serie A, dopo l’ammissione ufficiale dell’AIA sulla mancanza di un’immagine di Candreva e sulla regolarità del gol di Milik. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Lega starebbe spingendo per inserire il fuorigioco semi-automatico: una tecnologia per cui ha investito in maniera consistente e che potrebbe vedere la luce per la prima volta in Italia.

La volontà sarebbe quella di attivare questa nuova tecnologia già prima del Mondiale in Qatar, fissando la seconda metà di ottobre come obiettivo temporale. Il fuorigioco semi-automatico consisterebbe nell’utilizzo delle telecamere per tracciare 29 punti di ogni giocatore in campo, tracciando con accurata precisione la sua posizione in campo, grazie a 50 fotogrammi al secondo. Inoltre, sarebbe anche tutto connesso il pallone, grazie ad un sensore interno che invia dati 500 volte al secondo, e ad una intelligenza artificiale che in tempo reale elabora i dati comunicando con la sala VAR. Questa potrebbe non essere l’unica novità.

Serie A, ecco come può cambiare il VAR dopo Juve-Salernitana

Quella del SAOT (Semi-Automatic Offside Technology) sarebbe una novità estremamente importante e che potrebbe limitare al minimo, se non addirittura azzerare, gli errori legati al fuorigioco. Sicuramente quanto successo all’Allianz Stadium, con le immagini a disposizione del VAR che si sono perse Candreva, non sarebbe potuto accadere. Ecco perché la volontà della Lega, ora, sarebbe quella di accelerare e attivare al più presto questa sviluppo hi-tech.

L’altra novità, che è ancora in attesa del via libera da parte dell’International Board, è quella legata al ‘Challange’: il cosiddetto VAR a chiamata. Questo strumento non sarebbe stato utile nel caso del gol di Milik, proprio perché le immagini non erano a disposizione, ma avrebbe potuto aiutare a Lecce come in molti altri casi. Insomma, dopo Juventus-Salernitana potrebbe essere attuata un’importante rivoluzione legata al VAR.