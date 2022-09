Var, espulsioni e rissa finale: caos Juve-Salernitana

Succede di tutto in Juve-Salernitana: finale rovente con interventi del Var, rissa ed espulsioni a catena, caos allo Stadium

Juventus-Salernitana regala emozioni a raffica e un finale a dir poco thrilling. La gara si conclude sul 2-2, con un andamento pazzesco e la Juventus che culla una clamorosa rimonta, ma ‘sbatte’ contro l’intervento conclusivo del Var che annulla la rete in pieno recupero di Milik.

Grande primo tempo della Salernitana, che conclude la prima frazione avanti per 2-0. Merito delle reti di Candreva e di Piatek su rigore, contro una Juve in grandissima difficoltà. Nella ripresa, reazione d’orgoglio dei bianconeri, che la riaprono con un colpo di testa di Bremer. Vlahovic e Milik sfiorano a più riprese il pari, la Salernitana è sempre pericolosa in contropiede, poi, nel recupero, succede di tutto. Calcio di rigore per fallo su Alex Sandro, Bonucci si fa parare il penalty da Sepe, ma pareggia sulla respinta. E non è ancora finita: all’ultimo istante, Milik di testa fa 3-2 e, togliendosi la maglia per esultare, subisce il secondo giallo e l’espulsione. Ma interviene il Var a strozzare in gola l’urlo bianconero: Bonucci, in fuorigioco, tenta l’intervento sul colpo di testa di Milik e la rete viene annullata. Ne scaturisce un parapiglia in cui vengono espulsi Fazio per la Salernitana e Cuadrado e Allegri per la Juventus. La gara si conclude sul 2-2, con entrambe che hanno motivi per recriminare. Per entrambe, il quarto pari in sei gare. I bianconeri restano a -4 dalla vetta della classifica, i campani entrano nella parte sinistra della graduatoria a quota 7.

JUVENTUS-SALERNITANA 2-2 – 18′ Candreva (S), 50′ pt Piatek rig. (S), 51′ Bremer (J), 92′ Bonucci (J)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese 13; Inter 12; Lazio 11; Roma*, Torino e Juventus 10; Salernitana 7; Fiorentina, Bologna e Sassuolo 6; Verona e Spezia 5; Empoli* 4; Lecce 3; Sampdoria e Cremonese 2; Monza 1.

*una partita in meno