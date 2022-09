L’Inter e il ‘caso Lautaro’ verso la Champions: social scatenati

Lautaro Martinez è al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore, quando manca sempre meno al match di Champions League contro il Viktoria Plzen

La musichetta della Champions League molto presto tornerà a risuonare per tutti i tifosi dell’Inter e la prima volta, per questa stagione, non è andata tanto bene.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco, infatti, i nerazzurri hanno bisogno di tre punti pesantissimi per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. E non è così scontato l’esito del match di oggi, soprattutto in un periodo in cui la squadra di Simone Inzaghi non è tanto brillante. Inoltre, vi abbiamo riportato negli ultimi minuti la possibilità che il tecnico della Beneamata lasci in panchina, tra gli altri, Lautaro Martinez. Il Toro, nelle ultime ore, è stato al centro del gossip per presunte vicissitudini sentimentali. Effettivamente l’account del centravanti è stato oscurato per qualche ora, ma come Lautaro ha spiegato con una storia su Instagram, era stato semplicemente hackerato. In ogni caso, il mondo di Twitter non poteva farsi scappare una situazione del genere per ironizzare.

Lautaro Martinez diventa virale a poche ore dalla Champions

Alcuni tifosi pensano al campo e a quanto sarebbe pesante l’assenza dell’argentino dal primo minuto. Altri danno ancora una volta la colpa a Inzaghi per la sua gestione del turnover. La maggior parte, però, ironizzano su una love story tra Romelu Lukaku e proprio Lautaro Martinez. I due, fin dai tempi di Antonio Conte, si trovano a meraviglia in attacco: un amore che, però, è puramente calcistico. Twitter, però, è esploso, tanto che il nome del Toro nerazzurro è andato ben presto in tendenza. Di seguito vi proponiamo diversi tweet che raffigurano quanto sta succedendo.

Lautaro-Lukaku sempre pensato siano una bella coppia, io li benedico. — Roberto (@cheminchialeggi) September 13, 2022

I meme su Lautaro e Lukaku mi stanno letteralmente uccidendo. Grazie a tutti, di cuore! — Nick During (@NicoDnt) September 13, 2022

Ho letto la probabile Sono sul cornicione!@Inter avete 2minuti x fare cambiare idea a Limone 🍋 altrimenti 👋

Non ho nulla contro i ragazzi sia chiaro

Purtroppo voi li avete portati quindi loro vanno rispettati …..

FATE METTERE LAUTARO TITOLARE

Tanto a Udine si perde uguale — Gag1908🖤💙 (@Gag78196757) September 13, 2022

Ma dai ma come si fa a credere a quello che si dice su Lautaro e Lukaku, l’unica storia vera è quella tra Barella e Brozovic. — Çlaudia (coetanea del mondo) (@Claudia_CIau) September 13, 2022

Lautaro non deve essere al top, e l’unica spiegazione 🤷‍♂️. Nel caso non fosse così penso che Inzaghi sia confuso 🥴 — Alexis Gabrielli (@AlexisGab1977) September 13, 2022

E Lautaro out, questo coi cambi/formazione va in totale follia — Haavara (@Haavara3) September 13, 2022