Maldini gelato, addio annunciato dal giocatore: “Niente Milan!”

Il Milan traccia la linea verde, ma l’ultima dichiarazione è a dir poco nettissima: “No ai rossoneri”

Il Milan sta continuando a costruire il suo futuro. In questi giorni Maldini e Massara stanno dando un’impronta precisa, con mosse concrete e soprattutto firme. C’è stata quella di Tonali e Krunic, la prossima può essere quella di Pierre Kalulu. Anche se quella più attesa, non ce ne voglia il francese, resta quella di Rafael Leao.

Una trattativa non semplice, viste le cifre in ballo, ma il Milan ha la ferma volontà di puntare ancora sul portoghese. E un rinnovo darebbe comunque più potere alla società di via Aldo Rossi anche in sede di mercato. In ogni caso il progetto rossonero è chiaro, spazio ai giovani e a cifre sostenibili, investimenti sì ma su talenti con enormi prospettive di crescita. Come Charles De Ketelaere, a lungo inseguito e poi raggiunto. Il belga si sta inserendo piano piano, ha fatto vedere buonissime cose. Ma intanto il Milan ha i radar ben accesi e puntati sul mondo per trovare i campioni del domani. In questo caso la pista è in Brasile, dove Maldini spera di riaprire una nuova tradizione rossonera dai tempi di Kaka e Pato.

Milan, il giovane Endrick allontana le voci di addio al Palmeiras: “Mai parlato con i rossoneri”

Il gioiello in questione è Endrick. Si tratta di un attaccante cresciuto nel Palmeiras, ha appena 16 anni ma da mesi è sulla bocca di tutti. Con le riserve ha all’attivo già 5 gol in 6 partite, con una media di uno ogni 50 minuti. Con i ‘verdi’ si allena in prima squadra da qualche tempo, ma ancora non ha visto il campo. Il Real Madrid lo ha puntato, così come il PSG e il Barcellona, e appunto anche il Milan che è stato accostato a lui. Le voci sono tante, da poco ha firmato il suo primo contratto professionistico fino al 2025. Con una clausola da 60 milioni di euro. E prima di aver compiuto 18 anni non potrà lasciare il Brasile.

L’attesa per il suo debutto in prima squadra è alto, secondo alcuni potrà arrivare già oggi contro la Juventude. Ad annunciarlo su Twitter è stato il giornalista Andre Galvao che ha citato come fonte l’agente Wagner Ribeiro, procuratore di Endrick. Ma lo stesso ragazzo ha precisato sullo stesso social: “I miei rappresentanti sono i miei genitori e la TFM. Solo loro sanno e possono parlare dei miei piani. Non ho mai parlato con PSG e Milan, non c’è una data di debutto o una data di partenza. Non sono mai stato così felice al Palmeiras. Non credere a tutto quello che senti là fuori”.