Calciomercato Milan, ufficiale il rinnovo di Tonali

Altra firma per il Milan dopo quella di Krunic: l’annuncio dei rossoneri, Tonali ha rinnovato fino al 30 giugno 2027

Giornate intense per il Milan con un via vai nella sede del club rossonero e novità importanti ufficiali. Dopo Krunic, questa volta la società lombarda ha ufficializzato un’altra firma di peso. Sandro Tonali, come era previsto, ha prolungato il suo accordo con il club.

Il centrocampista, ex Brescia, è stato nel pomeriggio a casa Milan per siglare il nuovo contratto e in serata è arrivato il comunicato: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro Tonali fino al 30 giugno 2027″ si legge nella nota diramata poco tempo fa.

Altro capitolo chiuso quindi per Paolo Maldini e Frederic Massara che continuano il lavoro lavoro sul fronte rinnovi. Un lavoro importante visto i precedenti del Milan: Donnarumma, Calhanoglu e Kessie sono ferite ancora aperte e la società si è mossa in anticipo per evitare qualsiasi tipo di problema. Tonali resterà quindi in rossonero fino al 2027 dopo essere arrivato dal Brescia nel 2020. L’accordo prevede anche un importante aumento dell’ingaggio per uno dei pilastri della squadra di Pioli.

Calciomercato Milan, Tonali rinnova: ora Leao e Bennacer

Con il rinnovo di Tonali che si è chiuso in maniera positiva, il Milan può concentrarsi su altri due calciatori, entrambi in scadenza nel 2024. I prossimi rinnovi sui quali lavorare sono quelli di Bennacer e Leao.

In particolare si preannuncia come una trattativa non semplice quella con l’entourage del calciatore portoghese. Leao è uno dei calciatori più ambiti sul mercato con big europee che già in estate hanno bussato alla porta del Milan per chiederlo (Chelsea su tutti). I rossoneri si sono rifugiati nella clausola da 150 milioni, ma ora dovranno trovare un’intesa con l’attaccante per il nuovo ingaggio.

La richiesta fatta arrivare dal calciatore è di quelle importanti e toccherà a Maldini trovare il giusto punto d’incontro per evitare che si arrivi alla prossima estate, con un anno solo di contratto e le sirene dall’estero sempre più forti. Per adesso però i rossoneri si godono il sì di Tonali: rinnovo fino al 2027, ora è ufficiale.