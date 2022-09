DIRETTA Serie A, Napoli-Spezia 0-0: Rrahmani salva sulla linea LIVE

Dopo la vittoria in Champions League contro il Liverpool, il Napoli affronta, per la sesta giornata del campionato di Serie A, lo Spezia

La larga e pesante vittoria ottenuta contro il Liverpool, vice campione d’Europa, nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, si fa ancora sentire nell’ambiente. Ma il Napoli è pronto a rituffarsi in campionato e, per la quinta giornata del campionato di Serie A, ospita lo Spezia.

La squadra di Luciano Spalletti, alle prese con l’infortunio di Osimhen che resterà lontano dai campi per almeno un mese, arriva all’appuntamento dopo i tre punti conquistati nello scorso weekend sul campo della Lazio di Maurizio Sarri, 2-1 il risultato finale. Con il risultato pieno, gli azzurri possono issarsi in vetta alla classifica, in attesa dei risultati delle sfide dell’Atalanta capolista (che affronta la Cremonese), e del Milan (atteso sul campo della Sampdoria). Di contro, i liguri di Luca Gotti sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro il Bologna dell’ormai ex allenatore Sinisa Mihajlovic. Una sola vittoria ottenuta in questo inizio di stagione, al primo turno contro l’Empoli di Paolo Zanetti il 14 agosto scorso. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SPEZIA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Bastoni, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 13; Napoli e Milan 11; Udinese, Roma e Torino 10; Juventus e Inter 9; Lazio 8; Salernitana, Fiorentina e Sassuolo 6; Verona e Spezia 5; Empoli 4; Bologna 3; Lecce e Sampdoria 2; Cremonese 1; Monza 0