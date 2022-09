“Durante il mercato si fa finta”: Cristiano Ronaldo e i motivi del no

Nonostante i rumours di mercato, Cristiano Ronaldo non si è mosso dal Manchester United: il retroscena sul portoghese

E’ stata un’estate particolarmente tormentata per Cristiano Ronaldo, al centro di numerosissimi rumours di mercato. Svariate le notizie circolate sul fuoriclasse portoghese, la cui permanenza al Manchester United sembrava giunta al termine.

CR7 è stato accostato a diverse squadre, tra cui anche il Napoli, per un clamoroso ritorno in Italia che avrebbe potuto concretizzarsi negli ultimi giorni della sessione estiva. Calciomercato.it vi ha raccontato tutti i dettagli dell’intreccio tra il Napoli e Cristiano Ronaldo, per il quale poi non si è andati a dama. Niente di fatto e una nuova stagione allo United per il portoghese, che per il momento, però, appare decisamente sotto tono. In campionato, spazio per lui praticamente solo da subentrato finora. Posto da titolare per 90 minuti ritrovato ieri in Europa League con la Real Sociedad, che però ha espugnato Old Trafford per 1-0. Non un momento felice per CR7, insomma.

Cristiano Ronaldo, Keylor Navas e non solo: tutta la verità di Giuntoli sul mercato del Napoli

Sull’accostamento al Napoli, ha parlato il ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’. Confermando che la trattativa c’è stata: “Ronaldo? Durante il mercato facciamo finta di parlare con tutti e a volte facciamo per davvero – ha spiegato – Ma volevamo puntare su una squadra giovane”. Su Keylor Navas, invece, ecco la sua spiegazione: “Potevamo portare a Napoli un portiere d’esperienza da affiancare a Meret, ma l’operazione non si è chiusa per il mancato accordo sul salario tra il Psg e il giocatore. Riprovarci a gennaio? No, andiamo avanti con Meret, siamo contenti che sia rimasto e con il Liverpool ha fatto una grandissima partita”. A proposito del match con i ‘Reds’, Giuntoli si coccola il colpaccio Kvaratskhelia e racconta: “Lo avevamo già notato in dei video durante il lockdown del 2020. A me e Gattuso piacque subito, il Rubin Kazan ci chiese 30 milioni ed essendo già su Osimhen non potevamo investire tanto. Ma mi era rimasto in testa, e quando è tornato alla Dinamo Batumi per lo scoppio della guerra ci siamo fiondati lì con il contratto. Abbiamo chiuso per 10 milioni soffiandolo a Juventus, Roma e Real Sociedad“.