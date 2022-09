Firma col Milan: arriva l’annuncio UFFICIALE

Arrivano le firme in casa Milan. Il club rossonero non si ferma e dopo il rinnovo di Fikayo Tomori ne piazza un altro: l’ufficialità

Chiuso il calciomercato, Paolo Maldini e Frederic Massara sono tornati a lavorare sui prolungamenti dei contratti dei giocatori, che rappresentano lo zoccolo duro della squadra di Stefano Pioli.

La trattativa di rinnovo, che più interessa i tifosi è chiaramente quella legata a Rafael Leao. Sarà il primo vero grande banco di prova della nuova proprietà. Gerry Cardinale dovrà alzare l’asticella per riuscire ad ottenere il sì del portoghese. Servono almeno 7/7,5 milioni di euro netti a stagione per avere il via libera da parte dell’entourage del calciatore.

Calciomercato Milan, è il turno di Rade Krunic: ora è UFFICIALE

Nel frattempo, come detto, la dirigenza rossonera proverà a chiudere altri accordi. Dopo Tomori è la volta di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, perno indiscusso della squadra di Stefano Pioli, ha ufficialmente messo nero su bianco. Firma fino al 30 giugno 2025 per l’ex Empoli, che continuerà dunque a vestire la maglia rossonera, per almeno altri due anni. L’annuncio è arrivato intorno all’ora di pranzo col seguente comunicato: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunić fino al 30 giugno 2025”.

Poi sarà la volta di Sandro Tonali, per il quale – dopo gli incontri a Casa Milan di agosto – è tutto davvero pronto. Adeguamento dello stipendio e nuovo contratto fino al 30 giugno 2027.

Sulla scrivania di Paolo Maldini, in via Aldo Rossi, inoltre, ben presto finiranno anche i contratti di Ismael Bennacer e Pierre Kalulu. Si sta lavorando per trovare un accordo, con entrambi, il prima possibile. La volontà dell’algerino e del francese è quella di restare in rossonero. Nel frattempo, come detto, si porteranno avanti anche i discorsi legati a Rafael Leao. Il progetto giovani del Milan, che guarda al futuro, passa dal mercato ma anche dai rinnovi dei gioielli, con i quali si è conquistato lo Scudetto.