Champions League | Il Napoli abbatte il Liverpool, l’Inter cede al Bayern

Conclusa la prima giornata dei gironi di Champions: il Napoli travolge il Liverpool al Maradona, perde ancora l’Inter. Dilaga il Barcellona, tutti i risultati

Si è conclusa la prima settimana di una Champions League subito ricca di sorprese. La più importante di serata l’ha firmata il Napoli di Luciano Spalletti, che ha travolto 4-1 i vice campioni d’Europa in carica del Liverpool.

Show degli azzurri al Maradona nel segno di Zielinski, nonostante il ko di Osimhen nel primo tempo. Il polacco firma una doppietta, di Anguissa e Simeone le altre due reti in una partita mai in discussione per il Napoli. Di Luis Diaz il “gol della bandiera” per i ‘Reds’. Non è riuscita invece l’impresa all’Inter: a ‘San Siro’ passa il Bayern Monaco con un gol per tempo, Sane nella prima frazione di gioco e l’autorete dello sfortunato D’Ambrosio nella ripresa. Per la squadra di Simone Inzaghi arriva un’altra sconfitta dopo il derby, questa senza storia e con i bavaresi in totale controllo del match. Ancora troppa la differenza tra le due squadre, almeno a giudicare dai primi 90 minuti del doppio confronto.

Champions League, tutti i risultati della serata: Barcellona già ai piedi di Lewandowski

Nel girone dell’Inter dilaga il Barcellona di Xavi: 5-1 al malcapitato Viktoria Plzen con la tripletta di Lewandowski all’esordio in Champions con la maglia dei blaugrana. In gol anche l’ex Milan Kessie. Si è invece disputata alle 18.45 l’altra sfida del gruppo del Napoli, con il poker dell’Ajax ai Rangers. Vince anche il Tottenham di Conte, di seguito tutti i risultati della serata.

Napoli-Liverpool 4-1 (5′ rig Zielinski, 31′ Anguissa, 44′ Simeone, 47′ Zielinski, 49′ Diaz)

Atletico Madrid-Porto 2-1 (92′ Hermoso, 98′ Uribe, 100′ Griezmann)

Club Brugge-Bayer Leverkusen 1-0 (42′ Sylla)

Barcellona-Viktoria Plzen 5-1 (13′ Kessie, 34′ Lewandowski, 44′ Sykora, 48′ Lewandowski, 67′ Lewandowski, 71′ Torres)

Inter-Bayern Monaco 0-2 (25′ Sane, 65′ aut. D’Ambrosio)

Tottenham-Marsiglia 2-0 (76′ Richarlison, 81′ Richarlison)

h 18:45 Ajax-Rangers 4-0 (17′ Alvarez, 32′ Berghuis, 34′ Kudus, 80′ Bergwijn)

h 18:45 Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona 0-2 (65′ Edwards, 67′ Trincao, 82′ Santos)

Queste le classifiche parziali dei gironi di Napoli e Inter:

CLASSIFICA GRUPPO A: Ajax 3, Napoli 3, Liverpool 0, Rangers 0.

CLASSIFICA GRUPPO C: Barcellona 3, Bayern Monaco 3, Inter 0, Plzen 0.