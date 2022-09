Tuchel disoccupato a tempo, nuova ‘casa’ in Serie A

Dopo l’esonero dal Chelsea, Tuchel potrebbe trovare presto una nuova casa: il futuro potrebbe essere la Serie A

Thomas Tuchel non è più l’allenatore del Chelsea. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Alla proprietà dei ‘Blues’ non è effettivamente piaciuto questo inizio di stagione dopo un faraonico mercato da quasi 280 milioni di euro spesi. Il Chelsea è infatti la squadra che più ha speso nell’ultimo mercato estivo, accontentando Tuchel sia per quanto riguarda le entrate sia per quello che riguarda le uscite.

La partenza in campionato però non è stata senza complicazioni. Al momento i ‘Blues’ hanno 5 punti di svantaggio sull’Arsenal primo, collezionando due sconfitte contro Leeds e Southampton e vittorie non molto convincenti, non ultima quella (fortunosa) contro il West Ham. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però la sconfitta in Champions League nella gara d’esordio per 1-0 sul campo della Dinamo Zagabria. Una sconfitta a sorpresa, di cui il Milan non ha saputo approfittare a pieno.

Sondaggio CM.IT: Tuchel alla Juventus

Così, dopo l’esonero comunicato ufficialmente questa mattina, abbiamo chiesto ai nostri follower di Twitter e agli utenti del nostro canale Telegram quale sarebbe la migliore destinazione italiana per Tuchel, considerando che il tecnico non disdegnerebbe un’avventura italiana dopo le esperienze in Germania, Francia e Inghilterra.

E per i follower di Twitter, la scelta appare chiara. Il 53,1% dei votanti pensa infatti che la scelta migliore in Italia per il futuro di Tuchel sia la Juventus. Soprattutto considerato quanto Allegri sia finito al centro delle critiche all’inizio di questa stagione. Il 27,2% ha scelto invece l’Inter, mentre molto più inferiori sono state le percentuali legate alle altre opzioni: Milan (13,6%) e Napoli (6,2%).

Anche per gli utenti Telegram la Juventus sarebbe la scelta migliore per il futuro di Tuchel, così come il tecnico tedesco sarebbe l’uomo giusto per i bianconeri. In questo sondaggio il 58% ha scelto infatti i bianconeri. Anche in questo caso l’Inter è stata la seconda opzione più votata, con il 19% dei voti. Il Napoli è stato scelto dal 10%, mentre il 7% dei voti li ha ottenuti la Roma. Ancor più inferiori le percentuali ottenute dal Milan: votato dal 5% degli utenti.