Il Chelsea fa fuori Tuchel: UFFICIALE l’esonero

Thomas Tuchel è stato esonerato dal Chelsea: fatale all’allenatore tedesco il tonfo in Champions League contro la Dinamo Zagabria

Costa carissima a Thomas Tuchel la sconfitta a sorpresa di ieri all’esordio stagionale in Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Dopo i rumors delle ultime ore, questa mattina è arrivata l’ufficialità dell’esonero dell’allenatore tedesco da parte del Chelsea. Tuchel era sbarcato a Londra nel gennaio 2021 e sulla panchina dei londinesi aveva conquistato la Champions nello stesso anno. Il suo contratto con i ‘Blues’ era in scadenza nel giugno 2024.

In attesa della nomina del nuovo allenatore, la squadra è stata affidato allo staff tecnico in vista del prossimo impegno in campionato contro il Fulham. Falsa partenza in questa stagione, visto che il Chelsea sta faticando e non poco anche in Premier League. Thiago Silva e compagni sono soltanto sesti in classifica, distanti già cinque punti dopo appena sei giornate dalla capolista Arsenal.

Chelsea, esonerato Tuchel: il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale del Chelsea: “A nome di tutti al Chelsea FC, il Club desidera mettere a verbale la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club nel suo tempo qui. Mentre la nuova proprietà ha raggiunto i 100 giorni da quando ha rilevato il controllo della società e nel quale continua il suo duro lavoro per portare avanti il Club, i nuovi proprietari credono che sia il momento giusto per fare questa cambiamento. Lo staff tecnico del Chelsea si farà carico della squadra per gli allenamenti e la preparazione delle prossime partite, mentre il Club si muoverà rapidamente per nominare un nuovo allenatore. Non ci saranno ulteriori aggiornamenti fino a quando non verrà nominato il nuovo capo allenatore”.

Il Chelsea a stretto giro di posta comunicherà quindi il nuovo tecnico che andrà a sostituire Tuchel. La nuova proprietà ha voluto dare una scossa a tutto l’ambiente dopo l’inaspettato ko in Croazia con la Dinamo Zagabria che complica i piani qualificazione dei ‘Blues’ per gli ottavi di Champions, nel girone nel quale è inserito anche il Milan.