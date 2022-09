Juve e Milan, occhio al Chelsea: offerta fuori mercato

Il Chelsea cambia allenatore dopo l’esonero di Tuchel. Ma potrebbero esserci novità anche nel gruppo squadra: Juventus e Milan in pericolo sul mercato

La notizia del giorno è sicuramente l’esonero in panchina da parte del Chelsea di Thomas Tuchel.

L’allenatore tedesco paga un inizio di stagione sotto le attese e il tonfo inaspettato sul campo della Dinamo Zagabria nel primo match in Champions League. I ‘Blues’ questa mattina hanno ufficializzato la fine del rapporto con l’ex mister di PSG e Borussia Dortmund, in attesa di comunicare la scelta del nuovo capo allenatore. Un altro scossone potrebbe esserci nei prossimi mesi anche tra i pali, dove non è sicura la permanenza a Londra di Mendy.

Il portiere francese non è convinto della proposta del Chelsea per il rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel 2025. Mendy – almeno per il momento – stando all”Evening Standard’ avrebbe rifiutato l’offerta di prolungamento della società e potrebbe così salutare i ‘Blues’ a fine stagione se la situazione non dovesse cambiare. Considerando anche l’incertezza sul futuro di Kepa, vicino alla partenza nell’ultimo mercato estivo, il Chelsea starebbe pensando di rivoluzionare il pacchetto dei portieri in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan e Juventus, il Chelsea piomba su Maignan e Szczesny

Sono diversi i nomi che sarebbero finiti sl taccuino della dirigenza dei ‘Blues’ in vista del prossimo mercato estivo, se effettivamente Mendy non dovesse rinnovare e Kepa lasciare Londra. Il Chelsea guarderebbe con attenzione alla Seria A nello specifico, considerando che tra i candidati secondo la stampa inglese ci sono sia Szczesny che Maignan, a conferma di quanto anticipato da Calciomercato.it nella giornata di ieri.

L’estremo difensore polacco, al momento ai box per infortunio, è in scadenza nel 2024 con la Juventus e già in passato è stato accostato a più riprese a un ritorno in Premier League dopo la parentesi all’Arsenal. Perin sta facendo bene tra i pali della ‘Vecchia Signora’ in sostituzione di Szczesny, anche se la dirigenza della Continassa non pensa al momento a una cessione dell’ex Roma. Situazione che potrebbe però cambiare senza il rinnovo e con un’offerta allettante sul piatto.

Oltre a Szczesny, il Chelsea punterebbe anche Milanello dove sta continuando a stupire e a fare la differenza Mike Maignan. Il francese ex Lille è uno degli uomini cardine della formazione di Pioli e anche nell’ultimo derby vinto contro l’Inter è stato decisivo con le sue parate nel secondo tempo. Maignan è uno dei pochi incedibili per Maldini e Massara e servirà davvero un’offerta fuori mercato per far tentennare la dirigenza del ‘Diavolo’. Oltre ai due ‘italiani’, infine, nei radar del Chelsea figurerebbe pure Oblak dell’Atletico Madrid.