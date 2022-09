Conferme e nuova avventura: Icardi, il VIDEO sui social

Si conclude la lunga telenovela relativa al futuro di Mauro Icardi, attaccante argentino chiuso al PSG dal tridente delle meraviglie e pronto per una nuova avventura. Il video sui social

Ripartirà dalla Turchia, e nello specifico dal Galatasaray, la carriera di Mauro Icardi, attaccante argentino in uscita dal Paris Saint Germain, club in cui ha faticato a trovare spazio nell’ultima annata anche a causa del tridente delle meraviglie composto da Messi, Neymar e Mbappe. Concorrenza spietata, prestazioni e continuità in netto calo, e tanti problemi fisici hanno condizionato e caratterizzato le ultime stagioni del centravanti ex Inter, ben lontano dal punto di vista del rendimento da quello dei tempi nerazzurri.

L’attaccante argentino, da tempo ai margini del Paris Saint-Germain, con Galtier che non lo ha mai convocato in questa prima parte di stagione, lascia quindi Parigi e la Francia per ripartire dalla Turchia. La pista Galatasaray è decollata per il bomber sudamericano con oggi che è la giornata decisiva. Come anticipato da Calciomercato.it, in data odierna ci sarebbe dovuta essere proprio la chiusura della trattativa con il trasferimento in prestito secco e annessa partenza per Istanbul.

Calciomercato, il Galatasaray attende Icardi: spunta un video sui social

A 29 anni, l’attaccante argentino è chiamato a riprendere in mano la propria carriera dopo tanto anonimato raccolto nelle ultime annate transalpine. Soli 4 gol nella scorsa Ligue 1, neanche una convocazione in questo avvio di torneo ed in generale solamente la prima stagione parigina ha raggiunto e superato la doppia cifra di reti in campionato.

Ora col Galatasaray Icardi proverà a ritornare ad essere quel centravanti che ai tempi dell’Inter è stato anche capace di vincere il titolo di capocannoniere. Intanto dall’account Twitter ufficiale del club turco arriva un indizio importanti sulla possibile ufficialità che si avvicina: un video in cui si vede una mappa con una tratta di volo che comprende la città di Parigi che precede poi l’inquadratura proprio dall’interno di un aereo.

Ecco il video su Twitter: