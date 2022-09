CM.IT | Nuova avventura per Icardi: affare in chiusura

Oggi può essere la giornata di Mauro Icardi, accordo in definizione con il Galatasaray: le ultime di Calciomercato.it

La ‘clausura’ di Icardi a Parigi sta per volgere al termine. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle scorse settimane, la pista Galatasaray è decollata per l’attaccante argentino: oggi può essere la giornata decisiva.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, salvo colpi di scena o imprevisti, oggi potrebbe esserci la chiusura della trattativa e Icardi si trasferirà in Turchia in prestito secco. L’ex capitano dell’Inter potrebbe partire per Istanbul già nel pomeriggio, pronto ad iniziare la sua nuova avventura, se le parti riusciranno a sistemare tutti i dettagli questa mattina.

Nella giornata di oggi avverrà il contatto decisivo per chiudere la trattativa tra Galatasaray e PSG. L’accordo con il giocatore è invece definito da tempo, come raccontato su queste pagine.

CM.IT | Icardi al Galatasaray: oggi può sbarcare in Turchia

Maurito è pronto a tornare protagonista. In Turchia troverà una squadra competitiva e ambiziosa, in cui avere un ruolo centrale e dove poter rilanciare la propria carriera. I fasti milanesi, infatti, appaiono lontani e sbiaditi: l’avventura sotto la Tour Eiffel si è complicata col passare del tempo e non ha rispettato le aspettative. Ora il nuovo inizio per Icardi si chiama Galatasaray.

Come detto sopra, la giornata di oggi può essere quella dello sbarco di Icardi in Turchia: il prestito secco al Galatasaray si appresta a diventare realtà. A 29 anni, l’attaccante argentino ha ancora tutto il tempo per riprendere in mano il proprio destino e per tornare ad alti livelli. Un club come il ‘Gala’, in questo senso, potrebbe essere l’ideale per Maurito: a Istambul troverà una tifoseria caldissima e un posto da titolare. Tutto pronto per tornare a segnare gol su gol, per dimostrare al mondo che Icardi non è ancora finito.