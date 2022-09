L’Uefa fa tremare Milan e Inter: “Rischiano il blocco del mercato”

Milan e Inter potrebbero subire sanzioni ancora più pesanti in futuro da parte dell’Uefa: “Rischiano il blocco del calciomercato in entrata”

Il Derby infinito tra Milan e Inter ha dato il nuovo, ennesimo, verdetto. I rossoneri si sono presi nuovamente i tre punti, costringendo la trupppa guidata da Simone Inzaghi ad arrendersi anche stavolta. Nella scorsa stagione il successo del ‘Diavolo’ valse perfino uno Scudetto alla lunga. Ora certamente sarebbe un enorme azzardo interpretare spingersi oltre, ma senza dubbio il 3 a 2 di Leao e compagni è comunque abbastanza significativo.

Va detto, però, che il tecnico piacentino non ha potuto contare sull’appoerto di Romelu Lukaku, tornato ad Appiano Gentile per alzare l’asticella ulteriormente anche e soprattutto in partita di questa portata. L’attaccante belga è stato il punto forte della campagna acquisti nerazzurri. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, nel mese di giugno, si erano assicurati pure le prestazioni di altri calciatori assolutamente validi come Asllani e MKhitaryan, mentre durante il rush finale si è unito alla rosa Francesco Acerbi. Nel mezzo un po’ di delusione con i mancati arrivi di Paulo Dybala e Gleison Bremer, presi rispettivamente da Roma e Juventus. Il Milan non è stato da meno al fotofinish, con Maldini che ha portato alla corte di Pioli ben tre giocatori estremamente promettenti.

Calciomercato Milan e Inter, Bellinazzo: “Rischiano il blocco in entrata”

Thiaw, Vranckx e la sorpresa Dest dal Barcellona potranno dare un contributo importante a Stefano Pioli nei mesi a venire. Ma le due cugine milanesi potrebbero vivere momenti assai infelici in ambito di mercato in futuro. Come noto, di recente l’Uefa ha comminato delle sanzioni a Juventus, Inter, Milan e Roma per quanto concerne la Serie A.

Sull’argomento si è così espresso il noto giornalista del ‘Sole 24 Ore’ Marco Bellinazzo: “La Uefa ha modificato le norme di controllo contabile, non esiste più la regola vecchia sul Fair Play Finanziario – ha dichiarato Bellinazzo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. Potrebbero scattare altre sanzioni nei prossimi anni, se non si dovessero rispettare le scadenze fissate per rientrare nelle norme stabilite dall’Uefa. Milan e Inter rischiano il blocco in entrata del mercato, con la possibilità di realizzare solo cessione per avere il mercato in attivo“. Dunque, secondo il collega, Milan e Inter potrebbero subire sanzioni molto più gravi in futuro da parte dell’Uefa. L’argomento, perciò, resta abbastanza caldo.