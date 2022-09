DIRETTA Serie A, Spezia-Bologna 0-1 | Sblocca subito Arnautovic – LIVE

Per il match delle 15 della domenica, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, si affrontano Spezia e Bologna

Dopo la sfida tra la Cremonese e il Sassuolo, la quinta giornata del campionato di Serie A procede con lo Spezia che ospita tra le mura amiche il Bologna, una sfida già molto importante per entrambe le squadre, soprattutto per gli ospiti.

I rossoblu di Sinisa Mihajlovic, finito al centro delle critiche e anche di alcuni commenti decisamente di cattivo gusto, condannati con fermezza sui social dalle figlie dell’allenatore serbo, non hanno ancora trovato la vittoria in queste prime quattro partite della nuova stagione e sono fermi a due punti in classifica, frutto dei pareggi ottenuti Salernitana e Verona in casa. Di contro, i liguri guidati da Luca Gotti, nel turno infrasettimanale sono usciti sconfitti, ma a testa alta, dallo Stadium contro la Juventus. In precedenza, hanno conquistato la vittoria all’esordio contro l’Empoli e un punto col Sassuolo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-BOLOGNA

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca, Gyasi, Nzola. All. Gotti

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Moro, Schouten, Lykogiannis; Orsolini; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: