Notte di annunci: Aubameyang e non solo. Ufficiale Juve: cifre clamorose

Nella notte sono arrivate diverse ufficialità, soprattutto in Inghilterra: svelate anche le cifre di Zakaria

Il calciomercato in entrata per l’Italia si è chiuso alle 20 di ieri sera, a differenza di altre federazioni in cui si è continuato fino alla mezzanotte e non solo. Parecchie operazioni sono state ufficializzate solo a tarda serata o nella notte, diverse anche importanti. Soprattutto l’asse con la Premier League, dove la sessione chiudeva appunto a mezzanotte, è stato molto caldo.

L’operazione più attesa era senza dubbio quella che ha portato alla fine Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea. Una trattativa chiusa e ufficializzata intorno alle 2 sia dai Blues che dal Barcellona: un affare da 12 milioni di euro. Formalmente, però, senza il cartellino di Marcos Alonso come previsto all’inizio. Il Chelsea, infatti, stanotte ha ufficializzato anche la rescissione del contratto per l’esterno spagnolo e in nelle prossime ore saranno i blaugrana ad annunciarne l’ingaggio. I londinesi, inoltre, hanno comunicato stanotte pure l’arrivo di Denis Zakaria dalla Juventus in prestito. È invece di questa mattina la nota ufficiale del club bianconero che rende note anche le cifre, abbastanza sorprendenti, considerando anche l’esborso da 4 milioni più 4 solo a gennaio.

Juventus, le cifre ufficiali di Zakaria. E quanti colpi nella notte

Ecco il comunicato bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club Ltd per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 3,0 milioni, oltre a premi per fino ad un massimo di € 1,0 milione al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Chelsea di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”. In soldoni, operazione complessiva da potenziali 37 milioni di euro tra prestito e riscatto a 28+5 di bonus che però c’è da credere non verrà esercitato.

Altra operazione ufficializzata nella notte anche l’arrivo del talentino italiano Gnonto, che dallo Zurigo si trasferisce al Leeds con un contratto firmato fino al 2027. Come detto, in Inghilterra i colpi sono proseguiti: al Wolverhampton è andato Boubacar Traore, centrocampista arrivato dal Metz in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Billy Gilmour si è trasferito a titolo definitivo dal Chelsea al Brighton, il Nottingham Forest ha preso dal Rennes il difensore Loic Bade, poi anche Josh Bowler dal Blackpool, girato subito in prestito all’Olympiacos. Il Manchester United ha ceduto invece Tahith Chong, seguito anche dalla Juve in passato, al Birmingham. Benfica scatenato anche in uscita dopo gli acquisti di Draxler e Brooks: l’ex Napoli Vinicius al Fulham, l’ex Milan Adel Taarabt ha invece rescisso.