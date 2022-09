Da Skriniar a Messi e Asensio: parte la corsa ai futuri svincolati

Terminata la sessione estiva di calciomercato, i club possono concentrarsi sui calciatori in scadenza di contratto a giugno 2023. Il focus da Skriniar a Messi

E’ stato un calciomercato estivo lungo e intenso, come da tradizione pieno di colpi di scena tra trattative saltate all’ultimo e operazioni sorprendenti.

Finita quella che è stata una estenuante ‘maratona’, ora i club possono cominciare a programmare il futuro. Per molti di essi vorrà dire iniziare a lavorare su qualche calciatore con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Insomma, sui futuri svincolati seppur per alcuni di loro la priorità è e sarà rinnovare con l’attuale società di appartenenza.

In Serie A non ce ne sono pochi con il contratto a termine a giugno 2023. Per evidenti ragioni, il nome piu hot resta quello di Skriniar. Il Psg ci ha provato fino all’ultimo, ma l’Inter ha resistito complice pure la mancanza di una vera alternativa. Lo era nei piani Gleison Bremer, finito poi alla Juventus. I parigini possono adesso provare a mettere in pratica la ‘minaccia’ di prenderlo a costo zero, sappiamo che lo slovacco intende restare ma anche rivedere al rialzo la bozza di accordo pre-assalto di Campos e soci. Possibile un’intesa sui 6 milioni più bonus, ad altezza Lautaro Martinez, a meno che appunto da Parigi…

In scadenza c’è pure il suo compagno di difesa, Stefan de Vrij. Nel caso dell’olandese le chance di firma non sono elevatissime, l’Inter vuol giocare al ribasso rispetto ai 3,5-3,8 milioni attuali dato che il prossimo febbraio compierà 31 anni. Giugno 2023 anche per Dzeko, prolungamento molto difficile (ma non impossibile) visto che a marzo spegnerà 37 candeline

Dall’Inter alla Juve, anch’essa con ‘roba grossa’ in scadenza. Gente come Alex Sandro e Rabiot, quest’ultimo rimasto dopo che è tramontata l’operazione col Manchester United. Ad oggi tutte e due appaiono destinati all’addio proprio da svincolati. Da valutare invece Cuadrado, col quale ci sono già stati dei dissidi per il rinnovo scattato a fine stagione scorsa al raggiungimento di tot presenze. Il colombiano è un fedelissimo di Allegri, una sua conferma diverrebbe quindi molto probabile se il tecnico livornese restasse al timone dei bianconeri.

Possibile parametro zero in casa Milan è invece Olivier Giroud, che ha iniziato il nuovo anno come ha finito quello passato, alla grande. Fra undici mesi finisce anche il contratto di Ibrahimovic, ma stavolta lo svedese dovrebbe optare per il ritiro. Dovrebbe…

Di potenziali affari a zero ce ne sono anche in casa Roma – vedi Smalling, seppur nel contratto è presente una clausola unilaterale per il rinnovo che scatta a un numero basso di presenze – e in casa Napoli. In azzurro il nome ‘forte’ è quello di Alex Meret, ma come risulta a Calciomercato.it col suo entourage è stato riaperto il discorso per il rinnovo.

Calciomercato, da Messi a Benzema e Kroos: le grandi ‘occasioni’ a zero all’estero

Lasciando la Serie A e l’Italia, all’estero non sono certo da meno in quanto a giocatori con il contratto in scadenza. I più illustri Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che nemmeno con l’opera di Mendes è riuscito a dire a fuggire dal Manchester United. Il portoghese è stato offerto a mezza Europa e a tutte le big della Serie A, dall’ex Juve al Milan fino al Napoli. Ci sono poi altri nomi top: dal prossimo Pallone d’Oro Benzema a Roberto Firmino, da Kante ad Asensio passando per Tielemans e Rashford fino a Soyuncu, Toni Kroos, Ndicka, Gundogan, Raphael Guerreiro e tanti altri.