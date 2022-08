ESCLUSIVO | Rinnovo Meret e Navas: ore decisive per la porta del Napoli

Calciomercato Napoli, la svolta tra i pali è sempre più vicina. Tra Meret e Keylor Navas: ecco l’ultima novità.

Tra campo e mercato: il Napoli vive gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato con la consapevolezza di poter recitare ancora un ruolo da protagonista, ma allo stesso tempo proietta la sua attenzione anche su un campionato che vede attualmente la compagine di Spalletti comporre il folto gruppo di testa.

Lo scenario “bollente” in casa partenopea non riguarda soltanto le ultime voci che si stanno rincorrendo con sempre più insistenza circa il futuro di Cristiano Ronaldo. A caracollare l’attenzione mediatica in chiave azzurra per tutta l’estate, infatti, sono state le indiscrezioni legate al futuro della porta partenopea, al centro di vivaci dibattiti e dietrofront improvvisi. Se fino a poche settimane fa, infatti, si pensava che il futuro di Meret fosse lontano dal Napoli, nelle ultime ore lo scenario si è improvvisamente ribaltato. Stando a quanto raccolto dalla redazione di calciomercato.it, infatti, sono ripresi i contatti tra gli uomini mercato del Napoli e Pastorello per il rinnovo contrattuale dell’estremo difensore ex Spal, legato agli Azzurri da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Napoli, ripresi i contatti per il rinnovo di Meret: le ultime su Navas

Meret potrebbe apporre la sua firma su un contratto quinquennale. Tuttavia, l’eventuale rinnovo dell’attuale estremo difensore del Napoli non implicherebbe il “naufragio” dell’affare Keylor Navas: la trattativa per il trasferimento del portiere costaricense di proprietà del Psg, infatti, non è ancora sfumata. Situazione dunque da monitorare con molta attenzione, e che potrebbe rivelarsi gravida di importanti conseguenze a stretto giro di posta.