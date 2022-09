ESCLUSIVO | L’agente di Nandez allo scoperto: “Ha deciso, resta a Cagliari”

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, è stato accostato a diversi club, nelle ultime ore al Monza. Ma la decisione è ormai presa

Dopo la retrocessione patita al termine della scorsa stagione, il Cagliari è ripartito dal campionato di Serie B con Fabio Liverani alla guida della squadra. I rossoblu hanno conquistato quattro punti nelle prime tre giornate.

Dopo l’esordio con pareggio a Como, i sardi hanno battuto il Cittadella tra le mura amiche, mentre nell’ultimo turno sono usciti sconfitti dalla sfida contro la Spal a Ferrara. Chi ha disputato i tre match di questo inizio del campionato cadetto, non sempre dal primo minuto, è stato Nahitan Nandez, nonostante le molte voci di mercato che hanno contraddistinto anche questa sessione estiva. Il suo nome è stato accostato al Napoli, al Torino e, dulcis in fundo, al Monza.

E proprio i brianzoli, complice anche il deludente inizio di stagione con zero punti conquistati nelle prime quattro giornate all’esordio nel massimo campionato italiano, sono tornati alla carica nelle scorse ore per cercare di chiudere l’operazione entro le ore 20 di oggi, termine ultimo per chiudere le trattative della campagna acquisti 2022/2023. Ma l’affondo dell’amministratore delegato Adriano Galliani è destinato a non andare a buon fine, dunque dovrà rivolgere le proprie attenzioni altrove per regalare all’allenatore Giovanni Stroppa un centrocampista di pari livello.

Agente Nandez: “Ha deciso, resta a Cagliari”

L’agente di Nandez, Pablo Bentancur, si è affidato ai microfoni di Calciomercato.it per comunicare la notizia che farà certamente felici i tifosi del Cagliari e l’allenatore Liverani. “Prima di tutto, il mio mestiere è quello di consigliare ai miei assistiti quello che veramente può aiutare la loro carriera – le parole del procuratore del 26enne centrocampista uruguaiano – Giocare in questa Serie B, una delle più competitive degli ultimi venti anni, è molto difficile. Ma io penso che Nandez possa tranquillamente essere protagonista in Serie A, anche in una squadra importante. È vero che ci sono stati gli interessamenti di tutti questi club, ma il giocatore ha passato un brutto anno e dopo l’infortunio non ha potuto aiutare il Cagliari a salvarsi, come aveva fatto la stagione precedente”.

Continua Bentancur ai nostri microfoni: “Nandez mi ha comunicato la volontà di rimanere al Cagliari per tornare in Serie A la prossima stagione con la maglia rossoblu. È irremovibile, vuole restare in Sardegna. È assolutamente convinto di questa decisione, nonostante la serietà di una società come il Monza sia nota. Nandez non vuole lasciare il Cagliari, è una sua decisione ed è stato molto chiaro e deciso”. Dunque, continueremo ad ammirare il Nazionale dell’Uruguay ancora nel campionato cadetto, almeno per la stagione in corso.