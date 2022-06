CM.IT | Vertice Monza-Cagliari, da Nandez a Joao Pedro: le ultime

Incontro tra Monza e Cagliari: tanti i nomi sul banco, da Joao Pedro a Nandez, ancora nessun passo avanti nella trattativa

Tratta bollente tra Monza e Cagliari: diversi i nomi in ballo tra le due società ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non c’è stato nessun passo avanti nell’incontro avvenuto oggi.

Nel corso del vertice, l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani ha ribadito l’interesse soprattutto per Joao Pedro e Nandez, non arrivato però ad una quadra per quel che riguarda formula e valutazione. Per l’uruguaiano, come raccontato quest’oggi dalla nostra redazione, c’è anche la Juventus che lo ha chiesto in prestito con diritto/obbligo di riscatto mentre il Monza è disposto ad acquistarlo a titolo definitivo.

Ma la società del presidente Berlusconi nel summit con il Cagliari ha preso informazioni anche su Carboni e Cragno. Sul versante opposto, la società sarda è interessata a Mazzitelli e Valoti e ha sondato il terreno per i due centrocampisti. I due club si raggiorneranno nei prossimi giorni.