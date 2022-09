Inzaghi lo perde sul gong finale: l’Inter ha ceduto

L’Inter non si muove solo in entrata, ma anche per quanto riguarda le uscite. I nerazzurri, infatti, stanno concludendo la cessione last minute

L’Inter, tra diverse peripezie tecniche ed economiche, sta concludendo la sessione di calciomercato. E con alcune operazioni importanti in entrata e in uscita.

E lo sottolineiamo, perché nell’anno dei Mondiali che interromperanno la stagione dei club a novembre, gli impegni saranno tanti e congestioneranno il calendario delle big. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, saranno infatti tante e in poco tempo le sfide che la Beneamata dovrà sostenere, alla ricerca di nuove coppe. E, tornando a noi, la rosa dovrà essere pronta e lunga per poter sopperire infortuni, riposi e rotazioni che man mano Inzaghi potrebbe decidere. In quest’ottica va letto, quindi, l’arrivo imminente di Francesco Acerbi.

In queste settimane, si è parlato in diverse occasioni di una quinta punta che i nerazzurri avrebbero potuto prendere o tenere, proprio in sede di calciomercato. Addirittura, alcuni tifosi avevano pensato a Paulo Dybala, ma dalla società hanno sempre fatto trapelare che, nel caso, sarebbe stato un giovane da far crescere alle spalle di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, e poi anche Edin Dzeko e Joaquin Correa. Un’ultima cessione, però, sembra allontanare anche quest’eventualità.

Inter, Salcedo va al Bari: niente quinta punta per Inzaghi

Il nome in questione è quello di Eddie Salcedo. Il giovane attaccante, nelle ultime stagioni, ha rinforzato Genoa, Verona e Spezia, restando di proprietà dell’Inter. In questa sessione di mercato, si era mostrato scettico di fronte a diverse proposte dalla Serie B, ma proprio in quest’ultimo giorno di trattative, la sua uscita è pronta a sbloccarsi. Secondo quanto riporta ‘Sky’, il calciatore ha accettato la proposta del Bari. Simone Inzaghi l’avrebbe tenuto come quinta punta, ma alla fine ha preso atto della situazione e ha dato il suo ok. L’affare è in dirittura d’arrivo e si definirà nelle prossime ore.

A questo punto, i nerazzurri per completare il reparto offensivo promuoveranno il talentuoso Valentin Carboni tra i big. L’attaccante già nel precampionato si è visto con i più grandi e ha mostrato sia con l’Argentina sia (soprattutto) con la Primavera di Chivu il suo valore. Chissà non possa rivelarsi prezioso per Inzaghi.