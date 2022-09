Calciomercato Inter, si sta sbloccando adesso: ecco il colpo last minute

L’Inter sta chiudendo il suo calciomercato, alla ricerca dell’ultimo colpo che potrebbe accontentare Simone Inzaghi. L’affare si sta sbloccando in questi minuti

L’Inter non ha finito, dopo una sessione di calciomercato che ha portato diversi colpi importanti e che, per il momento, non ha visto partire nessun big, a partire l’addio a parametro zero di Ivan Perisic, ora al Tottenham.

Simone Inzaghi, però, negli scorsi giorni, si è fatto sentire con una necessita cocente: l’arrivo di un altro difensore che possa rinforzare il reparto, rimasto a corto di alternative. Vi abbiamo raccontato da settimane di un braccio di ferro con la dirigenza, che non voleva appesantire ulteriormente il monte ingaggi. Da par suo, però, l’allenatore ex Lazio ha insistito anche pubblicamente per la sostituzione di Andrea Ranocchia, dato che sarebbe rimasto solo con Stefan de Vrij come centrale puro nella difesa a tre. Ora, finalmente, il via libera è arrivato.

Calciomercato Inter, si sblocca l’arrivo di Acerbi

Francesco Acerbi dalla Lazio era rimasto in stand-by nelle ultime ore, con un no secco da parte di Steven Zhang all’investimento finale. Proprio in questi minuti, però, il presidente si sta convincendo a dare il via libera all’operazione per accontentare il suo allenatore. La dirigenza è a colloquio proprio con il numero uno della Beneamata per convincerlo definitivamente. Inzaghi intanto sta continuando a spingere: vuole assolutamente un difensore e i contatti continuano anche con Pastorello, agente del centrale italiano. Sono minuti frenetici: l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo.

A dimostrazione di ciò, Andrea Pastorello e l’entourage di Acerbi sono arrivati nella sede nerazzurra per limare gli ultimi dettagli. Ulteriore segnale di come il via libera finale sia arrivato dalla società e si proceda in maniera spedita per la definizione dell’operazione. La chiusura dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto in favore della società nerazzurra.