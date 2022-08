Il Milan non si ferma: sta arrivando anche il centrocampista

Il Milan al lavoro per chiudere nelle prossime ore anche il centrocampista: tutti i dettagli dell’operazione. Gli ultimi aggiornamenti

“È un giocatore di grande prospettiva, è veloce, è intelligente, ha buona tecnica e fisicità. È un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro il nostro gruppo”.

Dopo l’ufficialità, Stefano Pioli ha accolto così Malick Thiaw, l’ultimo acquisto del Milan sul mercato. Il difensore classe 2001 ha completato il reparto arretrato e va ad aggiungere ulteriore freschezza e fisicità alla difesa rossonera. Manca ora solo il centrocampista: come anticipato da Calciomercato.it, nel mirino c’è Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 di proprietà del Wolfsburg e già nel giro della Nazionale Under 21. “Abbiamo la volontà, se ci fosse la situazione giusta, di migliorare determinate situazioni. La rosa è forte, Kjaer si sta avvicinando al 100%. Ribadisco, se troviamo qualcosa per migliorare bene, altrimenti siamo già competitivi così”, ha confermato negli scorsi giorni Pioli sul mercato. La dirigenza rossonera si sta così concentrando sul profilo di Vranckx: il classe 2002 non rientra da tempo nei piani del Wolfsburg, che è pronto a cederlo in questa sessione di calciomercato. Maldini e Massara sono al lavoro per chiudere e sono ore decisive per il possibile arrivo del belga.

Calciomercato Milan, Vranckx più vicino: le ultime

Come riportato da ‘Sport Mediaset’, la prima offerta ufficiale presentata dal Milan è un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Il club tedesco ne chiede 13 ma è consapevole della volontà del ragazzo, che preferisce Milan alle destinazioni Atalanta e Bologna. La trattativa potrebbe chiudersi a ore, con la dirigenza rossonera intenzionata a completare al più presto anche il centrocampo e la rosa a disposizione di Pioli prima del derby con l’Inter. “Dire qualcosa alla squadra per il derby sarà facile, è un derby, la rivalità è alta e sappiamo che al di là della classifica, che ora è parziale, quanto possa pesare il risultato. La prepareremo nel migliore modo possibile”, ha dichiarato l’allenatore rossonero dopo il deludente pareggio col Sassuolo.