Milan sotto attacco, 100 milioni per Leao: trattativa in corso

Dopo aver piazzato gli ultimi due colpi di mercato in entrata, è in arrivo una maxi offerta che potrebbe fare tentennare il Milan

Reduce dall’opaco pareggio ottenuto ieri pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan ha subito risollevato il morale grazie alle ultime notizie arrivate dal mercato. Stasera, infatti, i rossoneri accoglieranno in città Aster Vranckx, nuovo centrocampista prelevato dal Wolfsburg.

Ricalcando la strategia già adottata nelle ultime stagioni, il Milan anche questa volta ha scelto di investire pesantemente su giovani di grande prospettiva. A partire dal maxi acquisto di Charles De Ketelaere (classe 2001) che nelle prime apparizioni ha subito messo in evidenza il grande potenziale tecnico, passando per Malick Thiaw (2001) – centrale di difesa arrivato ufficialmente dallo Schalke 04 – fino a Vranckx (2002), ultimo colpo in ordine cronologico.

Dopo aver assistito questa mattina al passaggio definitivo di proprietà nelle mani di Red Bird, i tifosi rossoneri a 24 ore dalla chiusura del calciomercato non si aspettano grandi movimenti da parte del club sia in entrata che in uscita. A spaventare però l’intero ambiente ci ha pensato il ‘The Times’ che nel pomeriggio ha lanciato una maxi indiscrezione di mercato sulla formazione di Pioli.

Calciomercato Milan, tentativo disperato del Chelsea per Leao

Secondo le informazioni riportate dal quotidiano britannico, il Chelsea avrebbe già avviato i contatti con il Milan per discutere il possibile trasferimento di Rafa Leao. Considerate le cifre dell’operazione e il pochissimo tempo a disposizione per definire l’affare, per il Chelsea sarà complicatissimo riuscire a convincere i rossoneri.

Per il cartellino di Leao, infatti, i ‘Blues’ non vorrebbero andare oltre i 90 milioni di euro dopo il maxi investimento realizzato nei giorni scorsi per convincere il Leicester a cedere Wesley Fofana. L’impressione è che la lunghissima trattativa per il centrale francese abbia ostacolato per diverse settimane i piani di mercato del Chelsea, che a questo punto starebbe tentando l’impossibile per assecondare gli ultimi desideri di Tuchel.

A fronte dei 100 milioni fissati dal Milan come base di partenza per intavolare una trattativa credibile per la cessione di Leao, servirà uno sforzo superiore da parte del Chelsea per cercare di piazzare il colpo dell’ultimo giorno.