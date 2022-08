CM.IT | Altro colpo per Pioli: a Milano in serata

Milan, si chiude un altro affare in entrata: arriverà in città in serata, poi potrà essere a disposizione di Pioli

Le mani su Aster Vranckx. Il Milan chiude l’ultimo colpo, con l’acquisto del centrocampista tanto atteso. L’affare – come appreso da Calciomercato.it – è chiuso in prestito con diritto di riscatto. Cifre importanti per il calciatore belga classe 2002, che è atteso già in serata a Milano.

Operazione da 1,5/2 milioni di euro, che entreranno subito nelle casse del Wolfsburg. La cifra concordata per il riscatto è invece sui 12 milioni. Possibile incasso, inoltre, anche sulla futura rivendita, pari al 15%. Stefano Pioli avrà così un nuovo giocare che andrà ad allungare la rosa dei centrocampisti a disposizione. Il Milan dunque mette a segno un altro colpo, a poche ore dalla chiusura del calciomercato.