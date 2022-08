Paredes alla Juventus, ora è UFFICIALE: tutte le cifre

E’ arrivato l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus: tutte le cifre dell’affare con il Psg

Come anticipato da Calciomercato.it, Leandro Paredes è un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista dal Paris Saint-Germain poco fa.

Nel comunicato vengono riportate tutte le cifre dell’affare, con una spesa complessiva che può arrivare a sfiorare i trenta milioni di euro.

Leandro Paredes arriva a Torino dopo aver sostenuto le visite mediche a Parigi. L’argentino si trasferisce in prestito con diritto/obbligo di riscatto. In particolare l’obbligo scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023, con la Juventus che – nel caso in cui non dovessero concretizzarsi tale condizioni – avrà comunque la possibilità di acquistare il calciatore a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: tutte le cifre di Paredes

Nel comunicato diramato dalla Juventus, vengono riportate anche le cifre pattuite in caso di acquisto a titolo definitivo da parte del club bianconero. Sia in caso di obbligo che di riscatto, la società italiana dovrà versare 22,6 milioni di euro, corrispettivo che comprende anche la quota relativa al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, pagabili in tre esercizi. Inoltre sono previsti anche oneri accessori per una cifra di 2,2 milioni di euro.

Infine, l’accordo tra Psg e Juventus prevede anche bonus “per un ammontare non superiore a tre milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”. Le due società hanno anche convenuto che, nel caso in cui i bianconeri non acquistino a titolo definito Paredes, nelle casse del club francese entrerà una cifra di 2,5 milioni di euro al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Prestito a parte quindi, l’acquisto a titolo definitivo potrà costare alla Juventus un totale di 27,8 milioni di euro. Questa la spesa che i bianconeri hanno deciso di preventivare pur di regalare il centrocampista argentino ad Allegri. Paredes sarà a disposizione dell’allenatore bianconero fin dalla prossima partita di campionato che, dopo l’impegno di stasera con lo Spezia, vedrà la Juventus scendere in campo contro la Fiorentina, prima poi del debutto in Champions proprio contro il Psg.