CM.IT | Juventus, la telenovela Paredes è finita: visite mediche e firma

La Juventus sul rettilineo conclusivo per l’affare Paredes, i bianconeri si preparano ad abbracciare il centrocampista: gli ultimi dettagli

Roma e Inter corrono, là davanti, in generale la concorrenza per l’alta classifica è assai numerosa. La Juventus, domani sera contro lo Spezia, non può sbagliare ed è chiamata a tornare alla vittoria per tenere il passo. I bianconeri necessitano di una svolta in campo. E, fuori, sperano di avere buone notizie quando scenderanno in campo contro i liguri.

Dovrebbe essere l’ultima gara, per Massimiliano Allegri e i bianconeri, senza il tanto agognato rinforzo a centrocampo. L’inseguimento a Leandro Paredes è stato lungo e molto più laborioso del previsto. Il regista argentino è l’uomo d’ordine che il tecnico e la dirigenza avevano individuato da tempo per completare opportunamente la mediana bianconera. La situazione si è inaspettatamente complicata negli ultimi giorni, rallentando il tutto. Ma adesso, finalmente, la fumata bianca è in arrivo.

Juventus, Allegri sorride: per Paredes si chiude domani

Calciomercato.it vi aveva raccontato oggi come quella di oggi fosse la giornata clou per trovare l’accordo per Paredes tra Juventus e Psg. Che il giocatore stesse solo aspettando il via libera, si sapeva ed era stato confermato dalla conferenza stampa del tecnico parigino Galtier, che era stato piuttosto chiaro: “Ha già la testa altrove”. Non c’erano problemi sulle cifre, operazione complessiva da 17-18 milioni di euro. Le discussioni proseguivano sulla formula, con i parigini che chiedevano la trasformazione del diritto di riscatto in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni facili da ottenere. Oggi è andato in scena un summit tra mediatori e club. Questi ultimi a lungo non hanno voluto arretrare dalle rispettive posizioni. E’ arrivata, però, la fumata bianca tanto attesa, i problemi sono stati risolti. L’incontro è ancora in corso, si sta discutendo degli ultimissimi dettagli ma i punti chiave sono stati blindati. Il giocatore svolgerà domani le visite mediche, per poi firmare con la Juventus e iniziare la sua nuova avventura italiana, a cinque anni dall’addio alla Roma.