Vuole la cessione a tutti i costi: la Juventus pone una condizione

Ultimi due giorni di mercato, la Juventus preme sull’acceleratore sul fronte cessioni: novità in arrivo, spinge per andare via

La Juventus lavora in maniera importante sul mercato. Gli ultimi due giorni di trattative serviranno ai bianconeri a completare l’acquisto di Paredes, ormai in dirittura d’arrivo.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’argentino sosterrà oggi le visite mediche a Parigi, quindi probabilmente già domani si unirà ai nuovi compagni di squadra. Una trattativa lunga ed estenuante che ha visto la Juventus spuntarla per il prestito con diritto di riscatto.

Ora però Cherubini è chiamato ad un’altra missione molto importante: sfoltire la rosa a disposizione di mister Allegri. Un addio è già stato certificato ed è quello di Rovella che è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Monza. Il giovane italiano non sarà l’unico però ad uscire e a Torino stanno lavorando soprattutto ad una cessione eccellente. Il nome è quello del brasiliano Arthur, ormai fuori dai piani tecnici di Allegri e da mesi nella lista dei partenti. Sfumata l’opportunità di andare da Gattuso al Valencia, il centrocampista ex Barcellona sta facendo pressione per lasciare la formazione bianconera.

Calciomercato Juventus, Arthur vuole l’addio: sprint Sporting CP

Come raccontato da ‘sportmediaset’, Arthur sta spingendo per l’addio alla Juventus in queste ultime ore di mercato. Il brasiliano sa che non rientra nei piani di Allegri e vuole trasferirsi in una formazione che gli consenta di giocare con continuità, anche in vista di una possibile convocazione in Nazionale ai Mondiali in Qatar.

L’ipotesi ancora in piedi è quella che porta allo Sporting CP. Le trattative tra la società bianconera e quella portoghese vanno avanti e da parte juventina è arrivata la disponibilità a pagare una parte dell’ingaggio del calciatore.

Una apertura che diventerà concreta però soltanto se la società lusitana darà il via libera alla condizione posta a Torino: il trasferimento di Arthur dovrà essere in prestito oneroso. Su questi dettagli sono al lavoro le due società con il brasiliano che attende e spera in una fumata bianca. La volontà sua, come del resto anche quella della Juventus, è lasciare Torino: serve però incastrare l’aspetto economico. E il tempo stringe.