Colpo di scena Inter: oltre settanta milioni, incontro e addio

Colpo di scena improvviso per il mercato dell’Inter: incontro nella sede del club nerazzurro per l’affare last minute

Fermento in casa Inter dove gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare delle sorprese. Con Gosens al Bayer Leverskusen che sembra una pista ormai fredda, non tramonta quella che porta a Borna Sosa dello Stoccarda.

Affare con la Bundesliga ma non soltanto perché, da indiscrezioni che arrivano dalla Francia, potrebbe esserci presto un importante vertice con il Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Il centrale slovacco è ormai da settimane nel mirino della società transalpina che non è mai arrivata però ad offrire la cifra richiesta dal club nerazzurro. Questo non ha fatto perdere d’animo i parigini che in vista dell’ultimo giorno di mercato hanno in mente un altro assalto al difensore di Inzaghi.

Del resto le parole di Galtier ieri era risuonate quasi come un avviso: “La questione Skriniar non posso dire che è completamente chiusa. Il mercato è bello anche per questo: fino all’ultimo ci possono essere delle sorprese. Milan è da tempo un nostro obiettivo – le parole in conferenza del tecnico del Psg – ma la trattativa con il Psg è molto difficile. La loro posizione va rispettata, ma mancano ancora 48 ore e tutto può succedere”. Detto, fatto e da Parigi parlano di un vertice previsto in giornata.

Calciomercato Inter, incontro con il Psg per Skriniar

In particolare è Santi Aouna, giornalista di ‘footmercato’, che su Twitter lancia la notizia di un incontro previsto oggi tra l’Inter e il Psg per Milan Skriniar. Nel dettagli il club parigino starebbe provando a trovare una soluzione per acquistare il centrale slovacco. Il vertice avrebbe come interlocutori un intermediario vicino a Luis Campos e l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta.

Quando manca poco più di un giorno alla fine della sessione estiva di mercato, il Psg prova quindi l’ultimo assalto a Milan Skriniar come scrive anche Ben Jacobs, giornalista di ‘CBS Sports’, secondo cui le possibilità che l’affare vada in porto sono poche salvo che da Parigi non arrivi un’offerta irrinunciabile (superiore ai 70 milioni). Del resto l’Inter avrebbe poi soltanto un giorno di tempo per trovare un sostituto all’altezza con il reparto arretrato che è già in carenza numerica, come spiegato anche da Inzaghi.