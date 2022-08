Marotta a caccia di occasioni: sondaggio per un ex Inter

L’Inter di Beppe Marotta, in caso di cessione di Robin Gosens, dovrebbe trovare un sostituto sulla fascia sinistra: occhio ai possibili nomi anche dalla Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, ha ottenuto tre punti fondamentali in vista della corsa nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla sconfitta a Roma con la Lazio di Maurizio Sarri, erano a caccia di fiducia in ottica derby, la stracittadina meneghina si terrà infatti nel pomeriggio di sabato alle 18 e sarà già molto importante per il proseguo della stagione. La sfida con il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli potrebbe essere fondamentale anche e soprattutto per Simone Inzaghi. Il tecnico della Beneamata, dopo la sconfitta con la Lazio, ha perso un po’ di fiducia da parte del popolo nerazzurro che potrebbe essere riconquistata con un trionfo contro gli acerrimi rivali e una vendetta dopo il finale della scorsa stagione. Nel derby potrebbe non esserci Robin Gosens, esterno sinistro tedesco al centro delle voci di calciomercato di queste ultime ore di trattative.

Stando alle ultime notizie raccolte da Calciomercato.it, Zhang, presidente dell’Inter, non è intenzionato al momento a cedere Gosens alle condizioni proposte dal Bayer Leverkusen, ovvero legate alla formula di un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo comunque il club nerazzurro cerca di tutelarsi riflettendo su alcuni profili all’estero o nel campionato di Serie A. Nelle ultime ore si è parlato molto di Borna Sosa, ma attenzione anche ad un sondaggio per una vecchia conoscenza.

Calciomercato Inter, sondaggio in Serie A per la fascia: riecco Biraghi

L’Inter, per tutelarsi, starebbe seguendo diversi profili, uno di questi risponderebbe al nome di Cristiano Biraghi, esterno sinistro e baluardo della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il duttile giocatore anche della Nazionale italiana è cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Inter e ha vestito, di nuovo, la maglia nerazzurra nella stagione 2019/2020 sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Restano però diversi nodi da sciogliere, in particolare sulla progettualità legata a Biraghi. L’ex Chievo è infatti un punto fermo della Fiorentina che difficilmente vorrà privarsi delle sue prestazioni, soprattutto nelle ultime ore di calciomercato.