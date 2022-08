Napoli, batticuore Ronaldo: il ribaltone che stravolge tutto

Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Napoli: l’ultima indiscrezione dall’Inghilterra che sa di sentenza. Cosa sta succedendo.

Il futuro di Cristiano Ronaldo sta inevitabilmente tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Napoli: l’affare con Osimhen, però, fino a questo momento non decolla, anche perché il patron degli Azzurri Aurelio de Laurentiis non è assolutamente intenzionato a fare sconti, valutando il proprio gioiello non meno di 130-140 milioni di euro.

Tuttavia, Cr7 considera conclusa la sua esperienza all’ombra dell’Old Trafford, e da tempo ormai Jorge Mendes sta tastando il terreno per provare a capire la fattibilità di un’operazione che con il passare dei giorni, però, sta diventando sempre più complicata. La sensazione è che si tratti di una vera e propria corsa contro il tempo, con la svolta tanto attesa che però fino a questo momento non si è concretizzata. Il rapporto tra il cinque volte Pallone d’oro e il mondo United è ai minimi termini, con la sfuriata di ten Hag della scorsa settimana che ha contribuito ad alimentare in maniera tangibile le divergenze.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Napoli: le ultime dall’Inghilterra

Le tre panchine nelle prime quattro apparizioni stagionali non possono passare in sordina; tuttavia, almeno per il momento, non hanno neanche spianato la strada all’addio dell’ex attaccante della Juventus. L’opzione Napoli è concreta, sondaggi esplorativi sono stati effettivamente compiuti, ma al momento la pista non è caldissima, anzi. Come evidenziato da Ben Jacobs di CBS Sports, infatti, a dispetto delle ultime indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore, ci “sarebbero pochissime possibilità che il Napoli trovi un accordo per Ronaldo“.

Rumours che fanno il paio con le voci circolate dalla Spagna, secondo cui le strade di Ronaldo e del Napoli sarebbero destinate a non incrociarsi in questi ultimi giorni di una finestra estiva di calciomercato che definire bollente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Che Cristiano Ronaldo voglia lasciarsi alle spalle la sua seconda esperienza allo United non è un mistero: sia il Napoli, sia lo Sporting CP non hanno ancora rotto gli indugi. Staremo a vedere se si paleseranno novità importanti a riguardo.