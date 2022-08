Milan in frantumi, la decisione è presa: Leao al Chelsea

Ultimi tre giorni di calciomercato e voci su Leao al Chelsea che non fanno dormire sonni tranquilli ai dirigenti del Milan

Si è sbloccato in tutti i sensi Rafa Leao in occasione dell’ultimo match giocato in campionato dal Milan lo scorso sabato. Il centravanti portoghese, dopo aver ricevuto qualche timida critica per la sua prestazione nel pareggio di Bergamo, ha subito messo tutti a tacere con un gol e un assist realizzati proprio contro il Bologna.

Eletto miglior calciatore nella passata stagione, l’esterno rossonero sta per raggiungere la piena maturità calcistica. A parte qualche blackout a tratti ancora persistente nelle sue prestazioni, rispetto ai primi anni in Italia ha comunque lavorato sodo per riuscire ad avere continuità non solo tra una partita e un’altra, ma spesso anche all’interno della stessa gara. Le sue performance, in particolare, sono salite di livello nella fase finale dello scorso campionato, risultando decisive nella corsa per lo scudetto.

Stando alle ultime notizie fuoriuscite da Milanello, Leao nella settimana che porta al derby con l’Inter dovrà fare gli straordinari. I rossoneri non avranno infatti a disposizione Rebic e Origi per la trasferta di domani contro il Sassuolo, nello stadio che ai tifosi rossoneri evoca ovviamente dolci ricordi. Sia il portoghese che Giroud dovranno così gestire al meglio le energie per affrontare il doppio impegno tra martedì e sabato, quando a San Siro si giocherà il derby della Madonnina.

Calciomercato Milan, Leao al Chelsea: l’esito del sondaggio

Tornando al mercato, invece, per fortuna del Milan nelle ultime ore il Chelsea non ha approfondito l’interesse palesato la scorsa settimana per Leao, sempre più vicino alla permanenza in maglia rossonera. Nel sondaggio di questa mattina su Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti quale colpo degli ultimissimi giorni potrebbe sconvolgere gli equilibri del campionato in ottica scudetto.

A trionfare è stata proprio la possibile cessione di Leao al Chelsea con il 35,9%, davanti al colpo che sembra però definitivamente sfumato Cristiano Ronaldo al Napoli. Al terzo posto i nostri utenti hanno invece scelto Paredes alla Juventus come potenziale acquisto da scudetto, davanti ad un’improbabile cessione di Milan Skriniar al Psg che avrebbe potuto depotenziare l’Inter.