Ronaldo al Napoli, telenovela finita: la decisione è senza appello

Calciomercato, rivelazione in diretta sul futuro di Cristiano Ronaldo, accostato con sempre più insistenza al Napoli.

Il desiderio di disputare una Champions League che negli ultimi anni sta diventando una vera e propria ossessione; il rapporto ormai incrinato con ten Hag e la voglia di rimettersi in gioco in un altro contesto, le indiscrezioni sul suo futuro che da mesi ormai si rincorrono senza soluzione di continuità. Insomma, Cristiano Ronaldo trova sempre il modo per far parlare di sé, al punto che i rumours legati ad un possibile intreccio con Osimhen stanno tenendo con il fiato sospeso la tifoseria partenopea.

Il cinque volte Pallone d’oro vuole lasciare il Manchester United, e sta puntando i piedi affinché possa essere trovata la soluzione definitiva a stretto giro di posta. I “Red Devils”, che in un primo momento hanno provato a trattenere il fuoriclasse lusitano, hanno ormai compreso l’ineluttabilità della situazione, aprendo al clamoroso addio. Il confronto acceso andato in scena la scorsa settimana con ten Hag è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: le tre panchine nelle prime quattro apparizioni stagionali hanno fatto il resto, delineando con più chiarezza uno scenario che sembrerebbe essere scandito.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Napoli: la rivelazione in diretta che cambia tutto

Il condizionale – come spesso accade in questo genere di trattative – è d’obbligo. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato c’è sempre meno tempo per trovare il definitivo bandolo della matassa. Come vi abbiamo riferito, Jorge Mendes sta provando da tempo ad architettare a spianare la strada per il trasferimento del suo assistito all’ombra del Vesuvio: l’intreccio con Osimhen, però, non è dei più semplici, anche perché la richiesta del Napoli è superiore ai 100 milioni di euro ai quali si fa spesso riferimento.

Intervenuto nel corso della diretta di El Chiringuito, Edu Aguirre ha dunque spento sul nascere ogni possibilità accostamento Ronaldo-Napoli, aggiungendo che il futuro di Cr7 non sarà all’ombra del Vesuvio. Sembrerebbe essere naufragata, dunque, la possibilità di vedere all’opera il campione lusitano con la maglia del Napoli. Staremo a vedere, dunque, se effettivamente potranno materializzarsi nuove piste per il futuro del portoghese, che volente o nolente catalizzerà l’attenzione mediatica fino alla fine della campagna trasferimenti.