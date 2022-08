Ronaldo-Napoli-United, ufficialità ‘cancellata’: oggi fa le visite

Cristiano Ronaldo e il Napoli, intrecci e possibili stop, insidie e la mina vagante Mendes

Cristiano Ronaldo, lo si voglia o meno, resta al centro del calciomercato internazionale. Anche a 37 anni, 38 a febbraio. Il portoghese è uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio, i numeri non mentono e in quel senso nulla da dire. Peccato che nelle ultime stagioni qualcosa si sia sempre incrinato con il proprio club. Prima la Juventus, poi il Manchester United.

CR7 ha rotto con i Red Devils, società e squadra, forse pure i tifosi, oltre al manager ten Hag che pure continua a ostentare la speranza di tenerlo con sé. “Abbiamo pensato a un progetto e lui c’è. Se dipende da me? Lo spero”, ha detto l’allenatore olandese. Peccato che la realtà sia un’altra e ben diversa da quella che cerca di far passare da tempo il tecnico ex Ajax. Che proprio in queste ore spera di riabbracciare il suo pupillo, allenato proprio ad Amsterdam. Parliamo ovviamente di Antony, che a breve diventerà un nuovo giocatore dei Red Devils. Con qualche ripercussione pure, eventuale, proprio su Cristiano Ronaldo e il suo passaggio al Napoli. Se il Manchester United spenderà circa 100 milioni per l’attaccante dell’Ajax, molto più difficilmente ne sborserà altri 100 per Osimhen.

Antony-United: la conferma dell’agente, oggi le visite. Ronaldo: Mendes riprova col Chelsea

Per Antony al Manchester United ormai siamo agli sgoccioli. Ieri sera lo stesso agente, Junior Pedroso, ha scritto su Instagram, un messaggio decisamente eloquente. “Ci siamo” con tanto di colori bianco e rosso dello United e l’aereo in partenza: è lo screen circolato sui social in queste ore della story che poi è stata cancellata. Secondo Jason Burt, giornalista del ‘Telegraph’, le visite sarebbero in programma già oggi. E il Napoli? Come anticipato qualche giorno fa, l’arrivo di Antony complica maledettamente quello di Osimhen e il conseguente scambio con CR7. Oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di un affare Ronaldo che per gli azzurri potrebbe andare in porto in ogni caso, con il nigeriano ceduto altrove.

Intanto, però, in Inghilterra continuano a riportare di un Mendes intento a fare il tradizionale ‘giro delle sette chiese’. Il che vuol dire che sta offrendo il campione portoghese in giro per l’Europa. Dortmund e Marsiglia hanno rifiutato, così come il Chelsea. Ma secondo il ‘The Independent’, Mendes non si è arreso con i Blues ed è tornato a contattare Boehly nonostante il retroscena sul colloquio Rangnick-Tuchel. Il super agente avrebbe fatto visita al Chelsea per capire se potesse aver cambiato idea. Resta ancora tutto in ballo, compreso il ritorno a Lisbona ma solo a certe condizioni.